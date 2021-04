Nu dorim să intrăm la guvernare

Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, 15 aprilie 2021, că PSD va depune o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară.

„Mă bucur că am început să facem o distincție între Guvernul României și coaliției. Asistăm cu toții la un circ. În această perioadă 200 de oameni mor zilnic. Nu se știe încă ce măsuri s-au luat pentru locuri mai multe la ATI, nu vedem o coerență, un refuz al unui vicepremier de a prelua portofoliul la Sănătatea și aș avea o întrebare pentru premierul Cîțu: cine este vicepremierul care avea în subordine în Ministerul Sănătății. Prioritatea zero a României este campania de vaccinare. PNL nu își va da jos propriul Guvern, acum să vedem dacă USR sau PLUS va da jos Guvernul Cîțu. În ceea ce privește moțiunea de cenzură, categoric în acestă sesiune parlamentară vom depune o moțiune de cenzură” a declarat Marcel Ciolacu.