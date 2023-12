Vâscul, planta magică pe care trebuie să o ai în casă de Revelion

Vâscul, denumit și „creanga de aur”, este o plantă magică, cu multe simboluri. El reprezintă libertatea, armonia și curățenia spirituală. Această plantă este reprezentativă pentru sărbătorile de iarnă, dar tradiția se schimbă de la o țară la alta. Indiferent de ce zonă a globului vorbim, „creanga de aur” este de esență divină.

Vâscul în cultura mai multor popoare

Norvegienii, indienii nord-americani și druizii celți considerau vâscul o plantă sacră. Ei îl puneau deasupra ușii de la casă pentru a le aduce noroc, bunăstare și fericire. Planta se menține verde și în timpul iernii, rezistând foarte bine la ger și întuneric, motiv pentru care era considerată magică.

Vechii germani spuneau că „creanga de aur” vine direct din cer. Pentru ei, această plantă este aducătoare de noroc în toate și sănătate în familie. În țările anglo-saxone se respectă tradiția sărutului sub vâsc. Se spune că cei care se sărută de Crăciun sub această plantă vor avea bucurii și fericire.

Pentru celți, vâscul are esență divină, iar cel mai prețios este cel crescut pe stejar. Îl numeau „lacrima stejarului”, iar când mergeau să îl culeagă organizau și diverse ceremonii fastuoase. Planta se tăia doar cu secerea de aur și apoi era învelită într-o mantie albă. După ce o culegeau, aduceau zeilor drept ofrandă doi tauri albi, pe care îi sacrificau.

Tradiția sărutului sub vâsc

Sărutul sub vâsc este astăzi o tradiție pentru multe popoare, însă aceasta a pornit de la greci, cu ocazia celebrării Saturnaliilor. Obiceiul a început să se practice și la nuntă, pentru prosperitate, fericire și mulți ani împreună.

Multe culturi respectă tradiția sărutului sub vâsc, însă fiecare este diferită. În unele se spune că vâscul este un leac pentru fertilitate. În alte culturi, fetele care stau în noaptea de Anul Nou sub această plantă nu puteau să refuze un sărut, indiferent dacă era din iubire sau din prietenie. Dacă o fată rămânea nesărutată, avea ghinion în dragoste în anul următor.

În alte culturi, atunci când un băiat sărută o fată, trebuie să rupă și o bobiță din vâsc. Când toate bobițele au fost rupte din plantă, nimeni nu se mai poate săruta sub coroniță.

Vâscul nu trebuie să lipsească din casă de Revelion

Sunt multe legende în jurul acestei plante, toate înconjurate de magie sau mister. Una spune că fiul zeiței norvegiene Frigga a fost ucis de o săgeată din vâsc. Mama sa a început să plângă, iar lacrimile sale l-au readus la viață. Drept mulțumire, zeița a binecuvântat planta, iar de atunci vâscul este considerat sacru.

În alte culturi, această plantă are puteri împăciuitoare asupra oamenilor. Se spune că are puterea de a-i face să revină la sentimente mai bune. O legendă medievală spune că vâscul era atât de venerat încât, atunci când se întâlneau doi dușmani sub un pom în care era vâsc, ei se împăcau.

Tradiția populară spune că această plantă are puteri magice doar cât timp are bobițele albe. Atunci când este pusă la ușa de la intrare, ea trebuie să aibă bobițele albe pentru a aduce noroc, sănătate și dragoste în anul ce vine, potrivit Wikipedia.