Globul din Times Square, unul dintre cele mai emblematice simboluri de Anul Nou

Globul din Times Square este unul dintre cele mai iconice momente ale Anului Nou din întreaga lume. Această tradiție a început în 1907, când o sferă din fier și sticlă, luminată cu 100 de becuri electrice, a fascinat oamenii din New York. Globul a fost îmbunătățit și modernizat, iar astăzi prezintă un adevărat spectacol de lumini.

Anul Nou, marcat de Globul din Times Square

Globul din Times Square are o istorie impresionantă, iar coborârea sa este un moment special și reprezentativ pentru Noul An. Prima sferă din fier și sticlă a fost creată de Adolph Ochs, fondatorul ziarului The New York Times. De atunci, acest glob a devenit simbol al speranței și reînnoirii.

Coborârea globului este un spectacol pregătit atent, asta pentru că este unul dintre cele mai importante tradiții de Anul Nou din New York. Oamenii din întreaga lume se adună în Times Square pentru a asista la acest moment și pentru a fi martori la începutul unui nou an. Când sfera coboară, este momentul perfect pentru a-ți pune dorințe și a seta obiectivele pentru noul an.

Globul din Times Square este și un simbol al umanității și solidarității. An de an, această tradiție aduce oamenii împreună, indiferent de cultură sau statul social. Toți se adună și cântă împreună, bucurându-se de moment și celebrând intrarea în noul an.

Partea tehnică din spatele magiei

Acest moment este pregătit cu luni înainte de eveniment și se fac numeroase teste. Pe 31 decembrie, zona este închisă traficului auto și mii de polițiști și voluntari asigură ordinea și siguranța spectatorilor. Coborârea durează aproximativ 60 de secunde, timp în care oameni din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare momentul de revelație.

În spatele frumosului moment sunt și părți tehnice. Globul din Times Square are o înălțime de 12 metri și cântărește aproape șase tone. Modul în care este iluminat fascinează lumea, însă puțini sunt cei care știu că acesta are peste 32.000 de leduri, programate să creeze diverse modele și efecte de lumină. În spatele spectacolului de un minut este multă muncă.

Globul din Times Square în timpul războiului

Tradiția a fost întreruptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza limitării energiei electrice. Chiar dacă nu a fost coborât celebrul glob, Anul Nou a fost totuși celebrat. În locul sferei a fost pusă o hartă a lumii iluminată, însă cu mai puține becuri. Atunci a fost singura perioadă când tradiția a fost întreruptă.

După încheierea războiului, Globul a redevenit o tradiție. În anii 1950, sfera a fost modernizată și a primit un design nou. Structura a fost făcută din aluminiu, iar globul era luminat de peste 600 de becuri. În anii ce au urmat au fost făcute mai multe îmbunătățiri. Pentru a permite oamenilor din întreaga lume să vadă sfera luminată din New York, a fost montată și o cameră video, potrivit Wikipedia.