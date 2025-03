Monden Bryan Adams, despre prima lui vizita în România: Unul dintre cele mai tragice lucruri pe care le-am văzut vreodată. Artistul revine la București







Bryan Adams, unul dintre cei mai apreciați artiști ai tuturor timpurilor, a acordat EvZ.ro un interviu, în exclusivitate, despre viața lui privată, mai puțin cunoscută de public. Cele mai uluitoare dezvăluiri făcute de artist sunt despre prima lui vizită în România, moment care l-a marcat într-un mod negativ. De asemenea, în contextul acestor noutăți spuse în premieră de celebrul cântăreț, menționăm că Bryan Adams va susține un concert la București, în luna aprilie a acestui an.

De la începuturile sale modeste, când lucra ca spălător de vase și vânzător de hrană pentru animale, până la statutul de legendă a muzicii rock, Bryan Adams și-a construit succesul prin muncă și pasiune. Hitul său iconic, „(Everything I Do) I Do It for You”, a cucerit topurile din întreaga lume și a rămas una dintre cele mai iubite balade. Pe lângă muzică, artistul canadian este un susținător activ al drepturilor animalelor și un adept convins al stilului de viață vegan. În acest interviu, Bryan ne vorbește despre începuturile sale, succesul imens, provocările din turnee, dar și despre angajamentul său față de protecția animalelor.

EVZ: Aceasta nu este prima dată când veniți la București. Ce vă amintiți din vizitele anterioare în România?

Bryan Adams: Da, am fost în turneu în România cu trupa mea încă de la începutul anilor '90 și îmi amintesc un lucru destul de trist pe care nu-l voi uita niciodată. Am fost invitat să sprijin un spital pentru bolnavi de SIDA, plin de copii care fuseseră inoculați de guvernul Ceaușescu, ceea ce a dus la răspândirea bolii. Era o perioadă în care nimeni nu înțelegea cu adevărat ce este SIDA sau cum poate fi tratată. A fost unul dintre cele mai tragice lucruri pe care le-am văzut vreodată în viața mea.

- Susțineți un stil de viață vegan de peste 30 de ani. Cum ați descoperit acest mod de viață și ce v-a determinat să-l urmați?

- A fost o schimbare destul de bruscă. Tocmai încheiasem un turneu în America în anii '80 și eram neobișnuit de obosit. Din întâmplare, un prieten mi-a arătat o carte numită Fit For Life (n. Potrivit pentru viața ta), despre combinarea corectă a alimentelor. Totul avea atât de mult sens încât am început să mă hrănesc în acel mod și nu m-am mai uitat înapoi.

- Cum este să fii vegan în turneu? Aveți dificultăți în a găsi mâncare potrivită? Aveți mereu un bucătar personal cu dvs.?

- De obicei, terminăm concertele destul de târziu, iar restaurantele nu mai sunt deschise după ora 23:00. Așa că, da, avem un serviciu de catering nu doar pentru mine și trupă, ci și pentru echipa mea.

Mega hit-ul „(Everything I Do) I Do It for You”, compus în mai puțin de o oră

- „(Everything I Do) I Do It for You” a fost un hit uriaș, ajungând pe primul loc în topurile din 19 țări și rămânând acolo timp de 16 săptămâni în Marea Britanie. V-ați așteptat la un asemenea impact? Care este povestea din spatele piesei?

- Mi s-a părut o melodie frumoasă, dar nu aveam idee că va deveni atât de mare. Singura persoană care a știut cu adevărat a fost Mutt, coautorul meu. Îmi amintesc că mi-a spus că este o melodie cu impact internațional. Am scris piesa în 45 de minute.

- Ați semnat primul contract discografic din carieră pentru doar 1 dolar. Care este povestea acelui moment? Mai aveți acel dolar?

- Da, îl am înrămat în biroul meu, nu l-am încasat niciodată. Povestea este că, pentru ca un contract să fie valabil, trebuie să existe un schimb de bani. Glumesc acum pe seama acestui lucru și pare amuzant, dar la vremea respectivă chiar aveam nevoie de mai mult sprijin. Abia reușeam să-mi plătesc chiria, era foarte greu.

- Sunteți unul dintre cei mai bine vânduți artiști din toate timpurile. Cum ați reușit să aveți o carieră atât de lungă și de succes?

- Cred că longevitatea carierei mele se datorează turneelor. Întotdeauna am crezut în importanța concertelor live, în a duce muzica direct la oameni. Ca muzician, nu există nimic mai bun și înveți foarte multe despre direcția în care trebuie să mergi mai departe.

- Înainte de a deveni faimos, ați avut diverse joburi, inclusiv ca vânzător de hrană pentru animale și spălător de vase. Cum v-au influențat aceste experiențe?

- Probabil că m-au influențat. Când locuiam în Ottawa, în adolescență, obișnuiam să merg la agenția Manpower, unde erau afișate joburi temporare pe care le puteai face una sau două zile. De multe ori luam astfel de slujbe pentru a-mi câștiga niște bani de buzunar. Dar erau joburi pentru bărbați mult mai puternici decât mine. Muzica părea o opțiune mai bună, dacă ar fi fost posibil... Nu aveam idee dacă va funcționa, dar am încercat.

- Pe lângă muzică, sunteți un puternic susținător al drepturilor animalelor. Ce v-a determinat să vă implicați?

- Întotdeauna spun: dacă iubești animalele, nu le mânca. Când am început să gândesc astfel și mi-am dat seama cât de mult mi s-a îmbunătățit sănătatea renunțând la carne, nu m-am mai uitat înapoi. Grozăvia a ceea ce se întâmplă pentru a hrăni lumea cu animale este pur și simplu dezgustătoare. De asemenea, cred în karma, în ideea că ceea ce oferi, primești înapoi. Așa că doar imaginați-vă adrenalina care circulă prin corpul unui animal înainte de a fi sacrificat și care este apoi ingerată de oameni... Nu, mulțumesc.

Bryan Adams, concert fabulos luna viitoare, la Sala Palatului: Se va cânta și „(Everything I do) I do it for you”

Artistul canadian Bryan Adams va concerta la Bucuresti în data de 30 aprilie 2025. El va urca pe scena Sălii Palatului, de la ora 20:00, aducând publicului din România, pentru prima dată, “The Bare Bones Live” - un concert 100% acustic.

Timp de 2 ore, Bryan, la chitară, acompaniat doar de pianistul său, Gary Breit, va oferi mai mult decât muzică. Artistul își va dezvălui sufletul, întreg conceptul concertului bazându-se pe dorința de a face fiecare persoană din public să simta că Bryan cântă doar pentru ea. Prețurile biletelor încep de la 250 lei plus taxele aferente sistemului de ticketing.