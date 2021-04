Unul dintre studii, publicat în Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, a constatat că cantitatea de aluminiu pe care un copil o primește într-un vaccin, departe de a fi previzibilă sau controlată, pare a fi „asemănătoare unei loterii”.

Grupul a analizat conținutul de aluminiu al 13 vaccinuri pentru sugari fabricate de GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi Pasteur și Pfizer. În 10 din 13 vaccinuri, cantitatea măsurată de aluminiu nu a reușit să se potrivească cu cantitatea de aluminiu raportată de producători în pliantele de informații pentru pacienți. Analiza dintre vaccinuri și loturi de vaccinuri a relevat următoarele:

-șase dintre vaccinuri (aproximativ jumătate), inclusiv Pfizer -Prevnar 13 – conțineau o cantitate statistic semnificativă mai mare de aluminiu în comparație cu datele producătorului

-patru dintre vaccinuri conțineau semnificativ mai puțin.

Pentru fiecare marcă de vaccin, gama de conținut de aluminiu „a variat considerabil”

Nici Agenția Europeană pentru Medicamente, nici Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA nu au putut confirma că măsoară în mod independent sau de rutină conținutul de aluminiu al vaccinurilor pentru sugari, indicând în schimb că se bazează pe datele producătorilor (deficiente).

Aceste descoperiri „nu liniștitoare” sugerează, potrivit cercetătorilor, „că producătorii de vaccinuri au un control limitat asupra conținutului de aluminiu al vaccinurilor lor”, iar conținutul de aluminiu „al vaccinurilor individuale din loturile de vaccinuri variază semnificativ”.