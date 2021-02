Luni începe vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca. Peste 142.000 de persoane sunt programate pentru vaccinarea cu acest ser, se arată pe pagina de Facebook a Platformei de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19.

Potrivit sursei citate, 142.100 de persoane sunt programate pentru vaccinarea cu AstraZeneca – 69.671 femei şi 72.429 bărbaţi.

Până duminică seară sunt peste 1,5 milioane de programări pentru imunizare – 673.593 cu prima doză şi 923.247 cu a doua doză (rapel), precizează sursa citată.

Luni începe vaccinarea anti-COVID cu AstraZeneca. România, felicitată la Bruxelles pentru pregătirea campaniei de vaccinare

Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă că a primit felicitări la Bruxelles pentru modul cum a fost pregătită campania de vaccinare în România şi a precizat că în martie ţara noastră va primi 2,4 milioane de doze de vaccin.

„Am prezentat situaţia din România, cum ne-am pregătit campania de vaccinare, şi am fost felicitaţi pentru cum am pregătit campania de vaccinare. Am mulţumit preşedintelui Comisiei Europene pentru modul în care a pregătit toată această campanie, prin faptul că a început în acelaşi timp în fiecare ţară. Comisia Europeană a negociat în numele tuturor, pentru că altfel am fi avut probleme de ofertă a vaccinului în anumite ţări”, a spus Florin Cîţu în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Victoria după vizita la Bruxelles.

El a adăugat că lucrurile funcţionează din ce în ce mai bine, chiar dacă la început au fost unele sincope.

„În martie, de exemplu, o să primim 2,4 milioane de doze de vaccin, un milion de la AstraZeneca, 1,2, parcă, de la Pfizer şi 230.000 de la Moderna. Începând cu aprilie, şi asta a fost concluzia discuţiilor cu doamna preşedinte, lucrurile vor demara şi mai rapid, rămânem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeană, 70% din populaţie (vaccinată – n.r.) la sfârşitul verii sau începutul lui septembrie”, a precizat premierul.