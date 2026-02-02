Social

Utilaje de deszăpezire pe autostrăzi și drumurile din România. Traficul, fluent pe carosabilul umed

Utilaje de deszăpezire pe autostrăzi și drumurile din România. Traficul, fluent pe carosabilul umed
Drumarii acţionează în prezent pe autostrăzile A1 şi A2, unde porţiuni cu zăpadă şi ninsoare uşoară afectează temporar carosabilul, pentru a menţine traficul fluent. Pe celelalte artere principale – A3, A7, DN1 şi DN7 – circulaţia se desfăşoară normal, pe drumuri umede, cu vizibilitate bună, fără evenimente semnificative, informează Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

Circulație în condiții de iarnă pe A1 și A2

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române recomandă şoferilor să se informeze în prealabil despre starea drumurilor, pentru a-şi desfăşura deplasările în condiţii de siguranţă, având în vedere atenţionarea meteorologică care anunţă intensificări ale vântului şi temperaturi scăzute în mai multe zone ale ţării.

La această oră, traficul se desfăşoară în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti – Constanţa, unde se semnalează uşoare depuneri de zăpadă pe carosabil. În aceste zone, intervențiile cu utilaje de deszăpezire continuă pentru menţinerea fluenţei traficului.

Acțiuni de deszăpezire și trafic fluent pe principalele artere din țară

În noaptea de 01-02 februarie 2026, poliţiştii Brigăzii Rutiere din Bucureşti au fost mobilizaţi pe principalele artere de circulaţie, acţionând împreună cu operatorii responsabili de deszăpezire pentru menţinerea fluenţei traficului, fără a fi semnalate evenimente rutiere semnificative.

zapada sosele

Zăpadă pe șosele. Sursa foto: Facebook/CNAIR

La acest moment, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe sectoare de drum din judeţele Alba, Arad, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Constanţa şi Tulcea, unde sunt semnalate precipitaţii slabe sub formă de ninsoare, fără restricţii de circulaţie.

Poliţia rutieră continuă acţiunile în teren

Pe autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti – Braşov şi DN7 Piteşti – Sibiu, traficul se desfăşoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună. Pe timpul nopţii nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condiţiile meteorologice.

Echipajele de poliţie rutieră rămân prezente în teren, acţionând în cooperare cu autorităţile şi operatorii de deszăpezire şi menţin o comunicare activă cu cetăţenii. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să adapteze viteza, să asigure vizibilitatea şi să folosească anvelope de iarnă pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

