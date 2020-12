Cunoscutul jurnalist și analist politic Dan Andronic susține că la finalul acestor alegeri parlamentare sunt mai mulți pierzători decât câștigători. Potrivit spuselor sale, în configurația viitorului parlament va conta foarte mult partidul care va obține un mandat de parlamentar în plus. Acest partid va avea cele mai multe șanse să formeze viitorul guvern al României. În acest sens, cunoscutul jurnalist a precizat că voturile din Diaspora ar putea schimba foarte mult rezultatul final al alegerilor.

„Cred că vor fi mai mult pierzători decât câștigători la aceste alegeri parlamentare. De aceea va fi foarte important cine va lua un mandat în plus, va fi important cine are un mandat în plus, iar voturile din Diaspora ar putea să schimbe rezultatul dramatic”, a precizat Dan Andronic.

Dan Andronic: Să fim atenți la partea de jos a clasamentului

Potrivit spuselor sale, rezultatele finale ale alegerilor parlamentare ar putea aduce surprize în partea inferioară a clasamentului, dat fiind că sunt două formațiuni care sunt la limita pragului electoral.

„Până acum avem un exit-poll care a fost realizat până la ora 19.30, iar după aceasta s-a mai votat o oră și jumptate și s-a mai votat încă o oră și jumătate. În partea de jos a clasamentului am putea avea surprize. Este un joc pe muchie de cuțit”, a mai spus analistul Dan Andronic.

Cunoscutul jurnalist Dan Andronic a estimat că viitorul guvern care va conduce România până în 2024 va fi format de PNL, USR-PLUS și UDMR, cu un vicepremier numit de USR-PLUS.

Conform rezultatelor exit-poll înregistrate la ora 19.30, care au fost prezentate după închiderea urnelor de vot, PSD a obținut 30,5% din voturi, PNL – 29%, USR-PLUS – 15,9%, UDMR 5,7%, AUR – 5,2%, PRO România – 5%, iar PMP – 5%.

La alegerile parlamentare de din 6 decembrie 2020, vor fi aleşi 465 de parlamentari, dintre care 136 de senatori şi 329 de deputaţi, mandatele acestora urmând a fi pentru următorii patru ani. Conform informațiilro furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), numărul total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral la data de 31 octombrie este de 18.981.242, cu 2.012 mai puţini faţă de ultima informare, realizată la sfârşitul lunii septembrie.