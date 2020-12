La scurtă vreme după anunțarea rezultatului alegerilor, fostul președinte Traian Băsescu s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut de PMP la aceste alegeri parlamentare și a estimat că procentul obținut va crește la 7%.

Fostul președinte a precizat că viitorul guvern va avea o susținere la limită în Parlament, datorită votului dat de români, iar acest lucru va trebui să-I dea de gândit președintelui Klaus Iohannis. El a precizat că indiferent de situație, PSD trebuie trimis în opoziție.

„Eugen, să știi că dacă era rezultatul sub 5% vorbeam eu primul, aşa a vorbit președintele partidului primul. În primul rând, pentru PMP aceste alegeri au arătat că se poate și fără Băsescu. Deci, nu am candidat, nu am fost pe la televiziuni, nu că nu am vrut, dar nu s-a putut și partidul a trecut pragul, dar nu l-a trecut oricum, eu vă rog să urmăriți cu atenție evoluția numărătorii voturilor. PMP-ul va avea șapte procente fără redistribuire.

În mod cert se va întâmpla acest lucru, pentru că știu care a fost evoluția structurilor partidului. Îi felicit pe toți cei care au dus această campanie în condiții dificile, dar nu pot să nu mă gândesc că avem alegerile cu cea mai slabă participare, ceea ce va pune mari probleme de menținere a legitimității timp de patru ani. Va fi un guvern cu o susținere foarte fragmentată și va fi un guvern care, în raport cu obiectivele pe care România ar trebui să le aibă, va avea o susținere la limită în Parlament.

Asta ar trebui să îi dea de gândit domnului președinte Iohannis atunci când va stimula într-un fel sau altul majoritatea parlamentară și ar trebui să îi dea de gândit prezența la urne, cât de oportun a fost să forțeze nota pentru aceste alegeri. La vârf va fi o bătălie consistentă, care se va duce până la numărarea ultimului vot între PNL și PSD.

Eu sper ca domnul președinte Iohannis să facă ce trebuie să facă și să trimită, indiferent de rezultatul ultimului vot adunat, să trimită PSD-ul în opoziție. PSD-ul și dacă nu se duce singur în afara Parlamentului, PRO România, să plece în opoziție. Cam astea sunt gândurile mele. Sunt ca și cetățean îngrijorat legat de fragilitatea viitorului guvern, dar asta e democrația, trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Vă mulțumesc”, a declarat Traian Băsescu.