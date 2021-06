Se pare că în sediul PNL din Brăila, deputatul Alexandru Popa este păzit cu ardoare de grupul său de prieteni. Deoarece deputatul s-a arătat deranjat de unele întrebări, unul dintre aceștia a luat atitudine și l-a înjurat pe un ziarist.

„Situatie fara precedent in politica braileana. Deranjati de intrebarile ziaristilor de la Infobraila, membrii camarilei deputatului Alexandru Popa au agresat fizic un jurnalist de la ziarul Infobraila. Dupa ce, in mai multe randuri, deputatul Popa s-a aratat deranjat de intrebarile privind sinecurile pe care le ofera apropiatilor sai, unul dintre acestia, fostul consilier Nechita Ovidiu, afacerist cunoscut in Braila, inclusiv cu vanzarea cu masti de protectie pentru copii, l-a injurat pe un jurnalist de la Infobraila, Catalin Iordache. Atunci cand i s-a cerut socoteala pentru comportamentul suburban, Nechita l-a lovit pe Iordache, moment in care au intervenit mai multi ziaristi si un membru PNL pentru a-l potoli”, scrie infobraila.ro.