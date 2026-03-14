Cum a ras Ceaușescu de pe fața pământului o construcție din București doar că nu i-a convenit ce a auzit

Nicolae Ceaușescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Anumite aspecte importante din trecutul sportului românesc sunt legate de fostul dictator Nicolae Ceaușescu. Actorul Lucian Viziru a povestit cum un stadion din București a ajuns să fie demolat, după un ordin dat de fostul conducător al țării, care a fost executat în decembrie 1989.

O arenă, demolată la ordinul lui Ceaușescu

Bunicul artistului s-a numărat printre cei mai mari jucători de tenis ai României, iar tatăl său a fost legitimat la cluburile de fotbal Dinamo și CFR Cluj. Cu toate acestea, Lucian Viziru a ales un alt drum și nu a urmat o carieră în sport.

Invitat la podcastul iAM Sport, actorul a povestit că tatăl său, Petru, ar fi avut prima școală privată de fotbal din Capitală. Lângă stadionul acesteia se afla arena care a fost demolată la ordinul lui Ceaușescu.

„Tata a avut prima școală de fotbal din București. F.P.V. 2000 s-a numit. Prima școală privată de fotbal. Și era oarecum… Echipa ICSIM se numea. Jucau în Liga 4. Era un fel de echipă-satelit a lui Dinamo”, a explicat actorul.

Viziru: Stadionul a fost demolat după ce Ceaușescu a trecut prin zonă

Lucian Viziru a explicat că decizia ar fi fost luată după ce dictatorul a trecut prin zonă și a auzit anumite lucruri.

Lucian Viziru. Sursa foto: Captură video Youtube

„Erau două stadioane acolo. Era Automatica și mai era și ICSIM. Și erau unul lângă altul. Și la unul dintre meciurile care se disputau pe Automatica, când a trecut Ceaușescu pe acolo, au început să-l huiduie. Și a zis: «A, da? De mâine, pe ăsta să îl radeți!»”, a povestit acesta.

„Mi se pare că ceea ce se întâmplă la FCSB în momentul de față este un fel de Kiki Ricky Micky”

Cu aceeași ocazie, actorul a vorbit și despre FCSB și a făcut o comparație între atmosfera din trecut și cea din prezent. De asemenea, Viziru a afirmat că Peluza Sud este cea mai puternică entitate din viața echipei.

„Mi se pare că ceea ce se întâmplă la FCSB în momentul de față este un fel de Kiki Ricky Micky, Tip Top Minitop. Gașca Zurli, dacă vrei. Ceva de genul ăsta e. Când mă uit la stadion sau mă uit… Am fost cu fiul meu, am fost de două ori, atât. Nu se mai cântă la fel, nu mai e aceeași atmosferă. E cu totul și cu totul altceva. Probabil că lipsește și Peluza Sud. Ăia erau miez, din punctul meu de vedere”, a adăugat acesta.

