Senatorul PSD Daniel Zamfir îl acuză pe actualul premier că ar face jocurile speculatorilor de pe piețele financiare, pregătind scoaterea la vânzare a acțiunilor pe care statul le deține la mai multe companii de stat, la prețuri subevaluate. Într-o postare pe Facebook, senatorul PSD acuză că Florin Cîțu pregătește o Ordonanță de Urgență prin care să abroge Legea de protejare a avuției naționale, adoptată de Parlamentul trecut și promulgată de președintele Iohannis, care interzice vânzarea participațiunilor statului pentru o perioadă de cel puțin doi ani.

„Cățu pregătește OUG ca să abroge Legea de protejare a avuției naționale. Am reușit anul trecut să trecem legea prin care îi împiedicam să vândă timp de doi ani participațiunile statului la companiile sale. Am făcut-o tocmai pentru a nu permite speculatorilor să profite de căderea piețelor financiare și să ia pe nimic cam tot ce a mai rămas de luat… Vor acum să prăduiască Portul Constanța, Aeroporturile, Hidroelectrica și CEC-ul”, a scris Daniel Zamfir în postarea de pe Facebook.

Ulterior, într-o declarație pentru Evenimentul Zilei, senatorul PSD a afirmat că nu este bine ca statul să-și vândă participațiile în această perioadă de criză. Senatorul PSD a dorit să tragă un semnal de alarmă după ce a văzut o postare de-a colegei sale din Senat, Alina Gorghiu, PNL, care anunța că Guvernul pregătește abrogarea legii. Daniel Zamfir a afirmat că acest act normativ a fost adoptat, de Parlament, în condițiile în care, de exemplu, Germania își protejează firmele, atât pe cele de stat, cât și pe cele private.

„Este o lege pe care am inițiat-o în vară, după ce am constatat că piețele financiare au scăzut. Am luat exemplul Germaniei care a luat măsuri de protecție nu doar pentru societățile comerciale de stat ci și pentru cele cu capital privat. Statul german a cumpărat acțiuni la aceste companii tocmai ca să le protejeze de speculatorii financiari care în aceste vremuri de criză cumpără acțiuni la valori foarte mici”, a explicat Daniel Zamfir.

Potrivit spuselor sale, majoritatea parlamentară a avut în vedere și intențiile lui Florin Cîțu, la vremea respectivă ministru al Finanțelor Publice de a scoate la vânzare acțiuni ale companiilor de stat.

Senatorul acuză Guvernul Cîțu de intenții rele

Actul normativ a fost gândit astfel încât Guvernul să nu poată iniția procedurile de vânzare ale acestor companii mai devreme de doi ani, când se estimează că actualele crize sanitară și economică se vor fi încheiat, iar lucrurile vor fi revenit la normal.

„Noi ne-am gândit atunci că e bine să protejăm aceste companii, să nu le dăm posibilitatea să vândă acțiuni la un preț mic. Nu vinzi acțiuni când prețul este jos ci atunci când este în creștere. Așa că am propus ca cel puțin doi ani să nu se vândă nimic. Să așteptăm să treacă mai întâi să treacă criza sanitară și abia după ce își va reveni economia, când vom exista niște condiții normale, să fie scoase la vânzare aceste acțiuni”, a mai arătat senatorul Zamfir.

El a mai arătat că în prezent, după alegeri, Florin Cîțu a reluat acest subiect, al vânzării acțiunilor, în condițiile în care legea a fost votată în Parlament și a fost promulgate de președintele Klaus Iohannis.

„Vor să dea o ordonanță de urgență prin care să abroge legea. Mai mult, intenția lui Florin Cîțu a fost să înlocuiască «participațiuni» – acțiuni, din cuprinsul legii cu «active». Cu alte cuvinte, ei s-au gândit să nu vândă acțiuni, ci activele societăților de stat. De exemplu, la TAROM, degeaba mai deții acțiuni dacă vinzi avioanele”, a mai arătat Daniel Zamfir.

Senatorul PSD a mai spus că în actualul Parlament, când Coaliția PNL – USR PLUS – UDMR deține majoritatea, va fi foarte greu ca partidul din care face parte să împiedice declanșarea procedurilor de vânzare pentru companiile de stat.

Postarea senatoarei Gorghiu

Senatorul Alina Gorghiu a făcut o postare pe contul personal de Facebook, în care a precizat că se pregătește abrogarea legii care interzice timp de doi ani privatizarea companiilor de stat.

„Mă bucur că în sfârșit putem curăța mizeria produsă de populismul de prost gust al PSD. Este vorba despre o lege al cărei scop este să facă imposibilă atragerea de capital privat în companiile de stat, multe sufocate ani de zile de clientela PSD după metodele feseniste care au pus pe butuci o mare parte a economiei naționale de 30 de ani. Ei se tem de privatizare pentru că știu că un management profesionist, modern, cu rapoarte către acționari care știu ce să întrebe, va elimina clientela lor de la partid de la ușa acestor firme de stat”, a scris Alina Gorghiu.