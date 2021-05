Lucian Heiuș, secretar de stat PNL, a lansat un atac la adresa energeticienilor și minerilor de la Complexul Energetic Hunedoara. Despre care a afirmat că primesc salariile în mod nemeritat. În condițiile în care nu produc nimic. El a spus că, alături de Guvernul condus de Florin Cîțu a făcut eforturi foarte mari pentru muncitorii respectivi. Eforturi ce nu ar fi trebuit depuse, după cum consideră acum Lucian Heiuș.

Declarații controversate făcute de secretarul de stat Lucian Heiuș la adresa minerilor

„Guvernul liberal, inclusiv eu, am făcut eforturi foarte mari pe care nu trebuia să le facem. Am pompat în Complexul Energetic Hunedoara doar anul acesta milioane de euro fără ca să scoatem nimic. Am dat 15 milioane de euro doar salarii nemuncite. Să se supere pe mine și minerii și energeticienii, dar nu produc nimic. Și înainte produceau pe pierdere”, a spus Lucian Heiuș la Antena 3 Deva.

Și primarul din Deva a lansat critici

În timpul grevei minerilor, și Florin Oancea, primarul din Deva, s-a remarcat cu un discurs foarte dur la adresa ortacilor.

„Minerii au intrat în grevă. Nu mai vor să lucreze 100 de mineri. O problemă socială? E dreptul lor să intre în grevă. Pentru ce? Că nu s-au plătit salariile câteva zile şi se vor plăti în 26 februarie. Şi pentru nişte sporuri. Au făcut grevă. Şi care-i problema? Se va rezolva în câteva zile. Sâmbăta şi duminica, ei nu lucrează, minerii. Foarte bine, ei stau acasă la căldurică.

Dar în contract spune 33 – 34 de vagoane minimum, în fiecare zi, trebuie să livreze minele din Valea Jiului către Termocentrala Mintia. Şi ele furnizează 15 vagoane într-o zi. În altă zi a fost o inundaţie, s-a surpat nu ştiu ce într-o galerie – nu am putut să scoatem cărbune, nu vă trimitem cărbunele numai poimâine sau poate răspoimâine.

Păi dacă nu există ritmicitate cu ce să funcţioneze termocentrala, cu aer? Există un lanţ, cu mai multe verigi, unde s-a produs blocajul?”, spunea primarul la InfoTV Deva.

„Să mă fac eu miner la 53 de ani? Nu”

„La furnizarea cărbunelui ritmic. Eu ca devean, ce pot să fac? Să îi iau pe toţi devenii, să mergem noi în locul minerilor în Valea Jiului, să intrăm în abataje, în subteran şi să extragem cantitatea de cărbune necesară pentru a face o garnitură de tren în fiecare zi. Acesta este rolul primarului Devei şi al devenilor? Să mă fac eu miner la 53 de ani? Nu.

Rolul nostru este să plătim contractual facturile pentru care Termocentrala Mintia a livrat agent termic către Deva, ceea ce am făcut”, mai afirma edilul.