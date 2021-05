Hashtagul a început să circule anul trecut, pe măsură ce creatorii de jocuri au început lupta pentru condiții de muncă mai bune. Distribuirea salariilor a reprezentat o modalitate de egalizare a câmpului de muncă. Prin eliminarea acestui “secret”, precum și a stigmatizării, în ceea ce privește discutarea salariilor, lucrătorii au mai multă putere de a pleda pentru ei înșiși atunci când negociază salariile și majorările.

În 2020, angajații Blizzard și-au transmis salariile, în mod anonim, printr-o foaie de calcul pentru a compara compensația.

Diferența de salarizare dintre oamenii de la vârf și lucrătorii de pe teren este măsurabilă chiar în sute de mii de dolari, chiar și atunci când CEO-ul execută reduceri de salariu.

Ce au declarat ei ?

“Am început să fiu plătit destul de mult odată ce am început să pun întrebări. Am început să pun întrebări doar după ce am înțeles mai bine ce merit. Înțelegerea valorii tale poate fi un lucru dificil, dar acest lucru ajută”, spune designerul principal al „Hearthstone” .

„Fiecare persoană care joacă jocuri ar trebui să acorde mai mult interes față de #GameDevPaidMe și să înțeleagă ceea ce fac cu adevărat oamenii care îți construiesc jocul preferat.”, declară proiectantul principal al Blackbird Interactive.

„Nu așteptați ca angajatorul să vă aducă creșterea pe care o meritați, fiți deschis să vorbiți cu alte companii, chiar dacă simțiți că sunteți într-un loc„ grozav”, transmite designerul de la Reflector Entertainment.

Lupta creatorilor de jocuri

Creatorii de jocuri nu dețin multe instrumente pentru a reuși să facă o schimbare reală, însă eforturile de sindicalizare sunt în creștere.

Organizația de bază, Game Workers Unite, lucrează pentru a ajuta creatorii de jocuri să se unească. Unul dintre principalii organizatori ai grupului a ajutat la organizarea unui walkout la Riot în 2019.

Unul dintre cele mai mari sindicate americane, CWA, a lansat o campanie în 2020 pentru a ajuta sindicalizarea lucrătorilor din industria jocurilor video. Angajații suedezi ai Paradox Interactive au semnat un contract de negociere colectivă în 2020.

Concluzia? Standardele de plată fluctuează enorm în funcție de factori precum locația, dimensiunea studioului și bonusurile angajaților.