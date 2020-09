Un român în vârstă de 39 de ani a fost arestat în Spania și va fi acuzat de tentativă de omor, după ce și-a atacat fostul iubit cu cuțitul. În urma incidentului, victima s-a ales cu răni în zona gâtului. Evenimentul stupefiant s-a petrecut în parcul Enrique Tierno Galván park din Puente de Vallecas, în Madrid. Fostul partener al românului, un spaniol, pe nume Diego, s-a luptat cu agresorul, a reușit să scape cu viață, apoi a anunțat forțele de ordine.

După această agresiune, românul a încercat să revină în țara natală și s-a dus la Autogara de Sud, conform observatornews.ro.

A fost prins repede de polițiști și în acest moment se află în arest preventiv, conform sursei citate. Va fi încadrat la tentativă de crimă și riscă ani grei de închisoare.

A vrut să-l ajute cu lucruri esențiale traiului zilnic și s-a trezit atacat

Victima a povestit că a avut o relație cu românul, cei doi s-au despărțit în urmă cu o jumătate de an, iar agresorul ajunsese să trăiască pe străzi. A fost însă ajutat de fostul iubit cu haine, mâncare și alte lucruri. La o astfel de întâlnire, atunci când Diego trebuia să-i dea românului un pachet cu ajutoare, s-a trezit cu arma albă îndreptată spre gât.

„Când m-am dus să îi duc câteva lucruri, am început să ne certăm. Dintr-o dată, a luat cuțitul și mi l-a pus la gât…când am văzut cuțitul m-am speriat, am cedat și am întreținut relații intime cu el. Apoi m-a atacat și a încercat să-mi taie gâtul. Mi-a spus că dacă nu sunt cu el, nu o să mai fiu cu nimeni”, a povestit fostul partener de viață al românului.