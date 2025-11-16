Social Breaking news

Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap. Ar fi folosit arma din dotare

Comentează știrea
Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap. Ar fi folosit arma din dotareAmbulanță. Sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Un polițist de 24 de ani din județul Argeș a fost găsit împușcat în cap, duminică, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. Se pare că tânărul a folosit arma din dotare. Proprietara locuinței a observat că agentul nu răspunde la telefon, moment în care a decis să anunțe autoritățile, potrivit  Mediafax.

Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că acesta și-ar fi provocat singur rănile.Cazul este anchetat de procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Tânărul agent lucra la Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, iar motivele gestului său nu au fost încă stabilite.

Poliția

Poliția / sursa foto. arhiva EVZ

Persoană împușcată de oamenii legii

În urmă cu șase zile, o persoană a încercat să lovească un agent de poliție cu o sabie. Scenele s-au petrecut în curtea fostei concubine a agresorului. Pentru a se apăra, polițiștii au deschis focul, rănindu-l la picioare.

Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect

„Agenții de poliție au tras mai multe focuri, atât în plan vertical, cât și asupra agresorului, care a fost rănit la membrele inferioare”, au anunțat reprezentanții Secției 6 Poliție Tecuci.

Conform sursei, pe numele agresorului exista un ordin de protecție.

„Bărbatul avea asupra sa o sabie și s-a manifestat agresiv, încercând să lovească un polițist, motiv pentru care agenții de poliție au executat mai multe focuri cu armamentul din dotare, atât în plan vertical cât și asupra agresorului, acesta fiind rănit în zona membrelor inferioare”, se arată în declarație.

Polițist găsit înjunghiat în mașină

În luna martie, un comisar-șef de poliție, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit înjunghiat în mașina personală, parcată la marginea municipiului Ploiești. Bărbatul era profesor de investigații criminale la Școala de Poliție din Câmpina, dar în ultima lună și-ar luat concediu de odihnă, urmat de un concediu medical.

Comisarul a fost descoperit într-o parcare mai puțin frecventată de la marginea Parcului Municipal Vest, după ce un trecător a observat urme de sânge și a sunat la 112.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:21 - Zi decisivă pentru studenții la medicină. Mii de candidați susțin examenul de rezidențiat la Carol Davila
14:15 - Fostul prinț Andrew era obsedat de ordine în dormitor, spune fosta lui cameristă
14:07 - Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, acuzat că ar vrea privatizarea transportului public din oraș
13:57 - The World Islands, proiectul mega-luxos din Dubai care prinde viață după ani de stagnare
13:48 - Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap. Ar fi folosit arma din dotare
13:40 - Serghei Mizil gest neașteptat. Mușcături cot la cot cu un câine

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale