Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap. Ar fi folosit arma din dotare

Un polițist de 24 de ani din județul Argeș a fost găsit împușcat în cap, duminică, într-un apartament din Giurgiu, unde locuia cu chirie. Se pare că tânărul a folosit arma din dotare. Proprietara locuinței a observat că agentul nu răspunde la telefon, moment în care a decis să anunțe autoritățile, potrivit Mediafax.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au constatat că acesta și-ar fi provocat singur rănile.Cazul este anchetat de procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Tânărul agent lucra la Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu, iar motivele gestului său nu au fost încă stabilite.

În urmă cu șase zile, o persoană a încercat să lovească un agent de poliție cu o sabie. Scenele s-au petrecut în curtea fostei concubine a agresorului. Pentru a se apăra, polițiștii au deschis focul, rănindu-l la picioare.

„Agenții de poliție au tras mai multe focuri, atât în plan vertical, cât și asupra agresorului, care a fost rănit la membrele inferioare”, au anunțat reprezentanții Secției 6 Poliție Tecuci.

Conform sursei, pe numele agresorului exista un ordin de protecție.

„Bărbatul avea asupra sa o sabie și s-a manifestat agresiv, încercând să lovească un polițist, motiv pentru care agenții de poliție au executat mai multe focuri cu armamentul din dotare, atât în plan vertical cât și asupra agresorului, acesta fiind rănit în zona membrelor inferioare”, se arată în declarație.

În luna martie, un comisar-șef de poliție, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit înjunghiat în mașina personală, parcată la marginea municipiului Ploiești. Bărbatul era profesor de investigații criminale la Școala de Poliție din Câmpina, dar în ultima lună și-ar luat concediu de odihnă, urmat de un concediu medical.

Comisarul a fost descoperit într-o parcare mai puțin frecventată de la marginea Parcului Municipal Vest, după ce un trecător a observat urme de sânge și a sunat la 112.