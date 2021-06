Dr. Shanna Swan, epidemiolog la Spitalul Mount Sinai din New York și autoarea cărții „Numărătoarea Inversă”, spune că, dacă aceste tendințe vor continua, ar fi amenințată chiar supraviețuirea oamenilor ca specie.

„Dacă ne uităm la concentrațiile de spermă din 2011, în țările occidentale concentrația de spermă era de 47 de milioane pe mililitru, față de 99 milioane pe mililitru cu 39 de ani în urmă. Asta înseamnă o scădere de peste 1% pe an și ar însemna că din 2011 până acum, concentrația ar fi scăzut sub 40 de milioane pe mililitru”, spune medicul. „Este un lucru important, pentru că sub 40 înseamnă că în prezent cuplurilor le e tot mai greu să facă copii”, a avertizat ea. Swan spune că e nevoie de măsuri urgente pentru a stopa acest declin.

Un bărbat are în prezent jumătate din cantitatea de spermă pe care o avea bunicul său

Iar o femeie de 20 de ani este mai puțin fertilă decât era bunica ei la 35. Sănătatea reproductivă globală este afectată de mai mulți factori. Unii sunt legați de stilul de viață, ca fumatul, alcoolul în exces, sedentarismul, dieta nesănătoasă și stresul.

„Dar mai e o altă serie de lucruri care nu sunt ușor de controlat. Iar acestea sunt substanțele chimice produse de om care există în produsele pe care le aducem în casele noastre”, spune doctorul Swan.

De la ambalaje la produse de îngrijire personală, substanțele care ne pot afecta hormonii se găsesc în aproape orice. Swan dă exemplul ftalaților, substanțe care fac ca plasticul să fie moale și care se găsesc și în produse cosmetice și în aproape orice produs care are miros.

„Ftalații sunt o clasă numită anti-androgenă, care tinde să reducă nivelul de testosteron – cel mai grav este că acest lucru se întâmplă și în uter, în primele stadii ale sarcinii”, mai spune expertul.

Nivelul scăzut de testosteron poate afecta dezvoltarea fătului, iar în cazul băieților, organele genitale pot fi mai mici

Acest lucru este cunoscut ca „sindromul ftalaților”. Mai mult, concentrația de spermă va fi mai mică, ceea ce crește și riscul de cancer testicular. La începtul anilor 2000, Swan a făcut un studiu pe adulți din 4 zone din SUA. A constatat că pesticidele pot scădea calitatea spermei.

„Bărbații care locuiau în centrul statului Missouri, care e o zonă agricolă și unde sunt folosite multe pesticide, aveau doar jumătate din cantitatea de spermă mobilă a celor din Minneapolis. E uriaș! Și nu erau muncitori agricoli, ci locuitori din zonă”, spune Swan.

Calitatea spermei este un indicator pentru fertilitatea bărbaților, dar și pentru starea lor generală de sănătate. Poate indica diabet, boli cardiovasculare sau forme de cancer.

Calitatea scăzută a spermei bărbaților poate avea drept consecință și pierderea sarcinilor la femei

„Se crede că este vina femeii dacă un cuplu nu poate avea copii sau dacă are loc un avort spontan. Acum știm că există o responsabilitate comună”, a spus Swan.

„Suntem într-o criză. Un număr tot mai mare de copii sunt concepuți prin fertilizare asistată și tot mai multe cupluri folosesc mame surogat pentru a avea copii. Suntem deja într-o situație foarte gravă”, mei subliniază medicul. Iar cele mai multe cupluri vor ajunge să aibă nevoie de ajutor medical pentru a avea copii.

Ce ne-ar mai putea salva

Există însă speranță. Un stil de viață sănătos poate stopa scăderea concentrației de spermă – schimbarea obiceiurilor de cumpărături, renunțarea la fumat, pierderea în greutate, acolo unde este cazul, renunțarea la alcool.