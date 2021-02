Un jurnalist exclus din USR rupe tăcerea!

„Nu am apucat să particip, pentru că am fost denuntat ca duşman politic. A urmat o furtună demnă de PCR. Tineri activişti loiali partidului au reclamat că urma să am acces la informații interne. Au lansat ameninţări cu excluderea din partid, pentru cei care m-au invitat. Mi-au făcut dosar de cadre, mi-au inventat funcţii de conducere în PNL. Emisunea a fost anulată. A rămas afişul, dar au ramas şi reclamaţiile.