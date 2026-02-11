International

Un jurnalist din Bulgaria, despre misterul crimelor: A distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte importante 

Poliție Bulgaria. Sursă foto: Facebook
Bulgaria este zguduită de un caz cu crime multiple, care, potrivit informațiilor preliminare, ar fi fost comise de membri ai unei secte. Anchetatorii au descoperit până acum șase cadavre, inclusiv cel al unui băiat de 15 ani. Un jurnalist din Bulgaria a explicat evoluția anchetei și a reamintit că țara se află la o lună distanță de începerea campaniei electorale pentru alegerile anticipate care vor avea loc în aprilie.

„Acest caz într-adevăr a reținut în ultimele 10 zile atenția publicului bulgar și a distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte interesante și foarte importante pentru dezvoltarea Bulgariei”, a spus acesta, la un post TV.

Crimele distrag atenția de la alte cazuri din Bulgaria

Jurnalistul bulgar Stilyan Deyanov a explicat că, pentru a înțelege mai bine acest caz, trebuie avut în vedere faptul că Bulgaria se află la o lună distanță de începerea campaniei electorale pentru alegerile anticipate din luna aprilie.

„Acest caz într-adevăr a reținut în ultimele 10 zile atenția publicului bulgar și a distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte interesante și foarte importante pentru dezvoltarea Bulgariei, precum schimbarea codului electoral”, a explicat acesta, la Digi 24.

Deyanov: Comunicatul emis de poliție nu a fost clar

Jurnalistul a reamintit că primele trei cazuri, respectiv primele trei victime, au fost descoperite la începutul săptămânii trecute, iar celelalte trei în urmă cu trei zile.

„Ieri, poliția ieșit cu acest comunicat pe care și dumneavoastră l-ați descris, care însă nu răspunde la multe întrebări. Și acum, întrebările, putem să spunem, sunt și mai multe”, a adăugat acesta.

Comisarul-șef bulgar Zahari Vaskov

Comisarul-șef bulgar Zahari Vaskov. Sursa foto: mvr.bg

El a adăugat: „Ceea ce cu siguranță știm, de la început, este că tot statul bulgar, începând cu procurorul general, care de obicei nu iese în public, cu șeful serviciului, care nici el nu este foarte prezent în public, au ieșit încă din prima zi și în public au privilegiat anumite ipoteze care nu se susțineau și încă nu par să se susțină de cele arătate în aceste trei mici filmări, care au fost prezentate în timpul conferinței de presă de ieri”.

„Nu știm dacă o să înțelegem mai mult curând”

Deyanov a oferit exemple în sprijinul afirmațiilor sale, afirmând că nu înțelege de ce s-a discutat despre o sectă.

„De fapt, cele arătate ieri arată că nu este vorba despre nicio sectă, este vorba despre ecologiști, oameni cu profesii, speologi, care aveau această organizație care era agreată și de Ministerul Mediului. Și, după spusele polițiștilor, a ajutat de mai multe ori Poliția de Frontieră, dar și în lupta cu mafia pădurilor. Încă rămâne un mister și nu știm dacă o să înțelegem mai mult curând”, a afirmat acesta.

