Un jucător internațional de livrări de mâncare intră pe piața românească

Uber Technologies, compania americană cunoscută pentru serviciile de ride-sharing, își va extinde operațiunile de livrare de mâncare în șapte noi țări europene în 2026, printre care se numără România, Cehia și Grecia, potrivit unui purtător de cuvânt citat de Reuters.

În plus, Uber va lansa serviciile și în Austria, Danemarca, Finlanda și Norvegia. Compania estimează că această expansiune ar putea aduce venituri suplimentare de aproximativ un miliard de dolari în următorii trei ani.

Susan Anderson, directorul global al diviziei de livrări, a declarat că decizia de extindere vine ca răspuns la cererea tot mai mare a clienților și partenerilor din industria restaurantelor.

În urmă cu puțin timp, Uber și-a consolidat prezența în Turcia prin achiziția diviziei de livrări a companiei Getir, deținută de Mubadala, un fond de investiții din Emiratele Arabe Unite. Această mișcare strategică îi permite companiei să-și întărească poziția pe piețele internaționale și să facă față competiției tot mai mari din sectorul livrărilor la domiciliu.

Pe piața românească, Uber activează din februarie 2015 și s-a poziționat rapid printre principalii jucători în domeniul transportului și livrărilor. România reprezintă a doua piață ca dimensiune în Europa Centrală și de Est pentru Uber, după Polonia, și se află pe locul cinci în Uniunea Europeană, luând în calcul volumul comenzilor și numărul de utilizatori activi.

Extinderea în țara noastră va aduce, potrivit companiei, noi oportunități pentru restaurantele partenere și servicii mai rapide pentru consumatori.

Strategia companiei vizează atât creșterea numărului de comenzi, cât și îmbunătățirea experienței utilizatorilor, prin livrări mai eficiente și opțiuni mai flexibile. În contextul în care livrările de mâncare continuă să câștige popularitate în Europa și concurența devine tot mai acerbă, Uber mizează pe logistică performantă și tehnologie pentru a-și extinde cota de piață și pentru a atrage noi clienți.