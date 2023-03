Un învățător dintr-o comună din Bihor, singurul fabricat de arcuri dacice tradiţionale, din România. A creat și un arc unic în lume

Și-a propus ca în viaţă să facă doar lucruri care îi aduc bucurie, activitatea principală şi cea mai dragă rămâne aceea de a fi dascăl, învățător în Cărăsău, urmată apoi de făurirea arcurilor ajutat de cei doi băieţi şi de soţia care este zilnic cu el în atelier.

El își va spune povestea la sala de evenimente FIX Makerspace Oradea, care va găzdui pe data de pe 24 martie, cu începere de la ora 19:00, cea de a doua ediție a Smart Stories-Matters of the heART.Din portofoliul său fac parte arcuri tradiționale precum cele ale dacilor, sciților, dar și cele de tipul angularelor egiptene.

„Detaliile fac diferența!- mereu am crezut asta și acesta e principiul după care funcționez! Dascăl de profesie, pasionat de tot ceea ce înseamnă creație, mereu am crezut că trebuie să ne dăm frâu liber imaginației și să facem ceea ce ne place! Creația e originea tuturor lucrurilor. Fiecare om e unic, iar ca să devină special trebuie doar să-și asculte gândurile, să analizeze, să sintetizeze, să generalizeze, să abstractizeze și să concretizeze calea pe care a ales să o urmeze! Perseverența duce la rezultate uimitoare! Dacă perseverența e activată într-un domeniu pe care îl iubim, treburile se vor rezolva de la sine!

Arta, estetica, dragostea pentru frumos ar trebui să fie nelipsite în orice domeniu de activitate, însă nu trebuie să uităm: “Dincolo de artă e omul”, spune Dacian Romi Sav. Pasiunea învățătorului Dacian Romi Sav pentru acest meșteșug s-a născut din dorința de a le oferi copiilor activități care să le trezească interesul și pe care să le poată practica în natură. Și continuă să facă asta de aproximativ 10 ani. Antreprenorul a povestit că totul a început din dorința de a a-i atrage pe elevi spre activitățile practicate în natură.

Tirul cu arcul a fost prima opțiune a învățătorului. Primele achiziții au fost niște arcuri, un compound de 55 de livre şi un Samick Volcano de 50 de livre. Erau însă două arcuri prea puternice pentru niște debutanți. Așa că învățătorul a început să se documenteze, să învețe atât din tutoriale, cât și de la cei mai experiementați în domeniu. A început cu studiul în detaliu a diverselor modele de arcuri, din perspectiva materialelor folosite, a tipurilor de lemn şi al caracteristicile fiecăruia, al materialelor folosite la laminări şi îmbinări, al firelor pentru coardă. După un an avea să treacă la următorul nivel.

„A urmat un al doilea an de studiu, în care am construit doar self-uri, adică un arc cioplit dintr-o singură bucată de lemn, şi bilam-trilam, adică arcuri din lemn laminate din două şi trei fâșii de lemn diferite, întotdeauna şi obligatoriu respectând aceeaşi regulă – lemnul «bun în tensiune» pe spate şi cel «bun în compresie» pe interiorul arcului”, și-a amintit meșterul Dacian Romi Sav. În primii patru ani a construit câte 100 de arcuri pe an.

Apoi a fost o perioadă că a decis să construiască doar trei modele de arcuri tradiţionale, pe care le considera vârful a tot ce a încercat pe partea de tradiţional: arcul Dacic, fratele mai mic al arcului scit, arcul Reflex-Deflex, un arc tradiţional şi totuşi modern care împrumută stabilitatea arcului lung cu viteza arcurilor horsebow, şi nu în ultimul rând arcul Havilah, un arc desenat de el însuşi de la zero, unic în lume prin forme şi dinamică, un arc ce reușește la fiecare construcţie să scoată constant 190-200 fps (viteza) la un raport de 9-10 gpp (grain per pound, unitate de măsură specifică în această industrie, n.r.).