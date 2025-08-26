Social Un fost primar din Bihor, victimă a unui atac mafiot, a murit







Va fi doliu, oficial, în cea mai bogată comună din Bihor, la Sânmartin. Consiliului Local a hotarât ca miercuri, cu o zi înaintea înmormântării fostului primar Dorel Crăciun, să fie zi de doliu.

Hotărârea vine la propunerea primarului în exercițiu Cristian laza și a fost adoptată în unanimitate. Fostul primar al comunei, Dorel Crăciun, a murit în această dimineață. Avea 66 de ani. În ultimii ani a lucrat ca director la Drumuri Asfalt din Oradea.

Dorel Crăciun Sursa foto: Cornelia Birta/facebook

Dorel Crăciun suferea de o boala gravă de multă vreme. În timpul tratamentului inovativ urmat în străinătate, fostul primar de Sânmartin mărturisea că i s-a confirmat ceea ce bănuia. Faptul că în urma bătăii pe care a primit-o în fața Primăriei din Sânmartin, a Postului de Poliție, în plină zi, în centru comunei a rămas cu o traumă puternică. Care, spunea Dorel Crăciun, ar fi fost mobilul bolii.

A fost primar al celei mai bogate comune din Bihor, Sânmartin, în perioada 2000-2004. Atunci, comuna în care se află și stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai era vânată pentru teren. S-au construit pensiuni și hoteluri de-a valma. Fiecare ședință de Consiliu local era ca un teatru de luptă. Fiindcă interesele pentru pământuri erau ireconciliabile între aleși. Dorel Crăciun, ales atunci pe lista formațiunii conduse de Vadim Tudor, Partidul România Mare, a încercat să stopeze fraudele cu pământurile comunei. Și a plătit scump.

Dorel Crăciun a crezut pe tot parcursul vieții că a fost bătut la comandă. Aceasta fiindcă nici polițiștii care au văzut când a rămas mai mult mort decât viu în urma bătăii primite chiar în fața lor nu au intervenit. Ancheta a început pentru tentativă de omor. Niciodată însă făptașii nu au avut de suferit.

Dorel Crăciun povestea cu tristețe că cei care l-au atacat aveau fețele acoperite cu cagule. L-au bătut cu bare metalice, și dacă nu își proteja capul cu diplomatul ar fi rămas mort pe loc. „A fost un om corect și echilibrat, căruia îi datorăm chiar echilibrul în administrarea comunei”, spune primarul de Sânmartin Criștian Laza. Dumnezeu să-l odihnească! Sincere condoleanțe familiei!