Fost rugbist de performanță a absolvit Academia Naționale de Educație Fizică și Sport, pentru ca apoi să treacă în domeniul comunicării strategice, participând și la două cursuri de formare la Universitatea Yale (științe politice) și Universitatea din Londra (securitatea informației).

Acesta a devenit, mai apoi, șef al companiei MONOLIT DEVELOPMENT și – în 2012 – director de vânzări la un dealer de autoturisme de lux din Germania – AUTOHAUS MAXIMILIAN GmbH.

Legături cu fiul lui Joe Biden

Anton Pisaroglu are, de altfel, o legătură apropiată chiar cu fiul lui Joe Biden – contracandidatul lui Donald Trump pentru Casa Albă -, fiind văzut în compania acestuia de mai mult ori, începând cu 2016.

Pisaroglu s-a aflat la Monaco și în anul 2018, participând la evenimentul companiei Burisma Group, al cărei director era Hunter Biden, la forumul internațional “Energy Security for the Future: New sources, Responsibility, Sustainability”.

Fostul consilier al Vioricăi Dăncilă apare și în calitate de asociat al al companiei Stone Strategic Solution SRL, alături de fostul ofiter NSA/CIA Alain Blaine Stone și de Marshall Comins, consultant cu proiecte speciale în Rusia și SUA.

Potrivit mainnews.ro, Alan Blaine Sone, fost ofițer al National Security Agency (NSA), a lucrat – în prima parte a anilor 2000 – pentru Pentagon, acolo unde a fost adjunct pentru soluții C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) în Directoratul pentru Structurarea Forțelor, Resurse și Evaluare.

Totodată, Sone a deținut și funcția de expert în relații internaționale pentru Divizia de Operațiuni Speciale Asia Pacific a Biroului secretarului adjunct al Apărării, responsabil cu operațiunile speciale și conflictele de mică intensitate.

Colaborări cu firme cunoscute de consultanță

Specialist în comunicare strategică, Anton Pisaroglu a oferit servicii de consiliere pentru armata din Burkina Faso, iar anul 2015 l-a găsit în Cambodgia, ocupându-se de gestionarea stocului de mașini care erau trimise din Rusia la Phon Phen de dealerul auto Autolehman.

Începând cu 2016, Anton Pisaroglu colaborează, în paralel, cu două firme de consultanță, una dintre acestea fiind WASHINGTON EAST WEST POLITICAL STRATEGIES (firmă de consultanță politică și afaceri guvernamentale), iar cealaltă SIMARGL INTERNATIONAL CORPORATION (firmă de consultanță în domeniul comunicării strategice).

Ambele companii sunt înființate și deținute de Jamison Marshall Comins, consultant politic și lobbyst, cu expertiză pe spațiul ex-sovietic, un viitor partener de afaceri al lui Anton Pisaroglu. În acționariatul firmei WASHINGTON EAST WEST POLITICAL STRATEGIES se regăsește și Corey Lewandowski, fostul manager de campanie al actualului președinte al SUA, Donald Trump. Despre firmă, presa americană a scris că ar fi făcut, inclusiv unor potențiali clienți din Europa de Est, oferte de întâlniri cu președintele Donald Trump și cu vicepreședintele SUA Mike Pence. SIMARGL INTERNATIONAL CORPORATION mai are ca managing partner pe Dimitrii Ermolaev,consultant pe comunicare strategică cu experiență pe spațiul Europei de Est și Africii Subsahariene.

Relațiile se întind până în Rusia

În anul 2019, una dintre firmele lui Anton Pisaroglu a încheiat un contract cu unul dintre cele mai mari centre medicale private din Asia de Sud-Est, colaborarea fiind menită să extindă acoperirea dezvoltarea spitalului în ţările din fosta Uniune Sovietică.

În Republica Moldova, la Chişinău, aceeaşi firmă a pus bazele Institutului pentru prevenirea ameninţărilor hibride, o iniţiativă menită să analizeze toate informaţiile de tip fake-news.

La sfârșitul anului trecut, Anton Pisaroglu a vizitat Casa Poporului, însă nu singur, ci alături de o delegație din Africa, acesta având relații apropiate cu guvernatorul Nigeriei, Kaduna State, cu președintele Republicii Guineea, Alpha Conde și cu Augustin Tine, Ministrul Apărării Naționale din Senegal.

Însă, la nivel european, Anton Pisaroglu, specialist în comunciare strategică, a fost văzut – deseori – și în compania unor alte persoalități, dintre acestea putând fi amintite ex prim-ministru Cehiei – Mirek Topolanek – sau ex-președintele Poloniei, Aleksander Kwasneswski.