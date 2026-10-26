Un delfin roz a fost filmat în Oman. Specialiștii explică fenomenul

Un delfin cu pielea rozalie, filmat înotând alături de exemplare cenușii în apropierea coastelor Omanului, a atras atenția pe rețelele sociale, potrivit Oman Observer.

Înregistrarea a fost realizată în zona plajei Qantab, lângă Muscat, iar specialiștii au identificat animalul drept un delfin Risso (Grampus griseus), o specie marină cunoscută pentru schimbările de culoare care apar odată cu înaintarea în vârstă.

Aida al Jabri, specialistă în mediu marin în cadrul Autorității pentru Mediu din Oman, a confirmat identificarea exemplarului din prima filmare.

Aspectul neobișnuit al animalului a generat comparații cu delfinii roz din Amazon, însă cele două animale aparțin unor specii diferite, cu habitate distincte.

Delfinul Risso este o specie întâlnită în oceanele lumii, inclusiv în regiuni din apropierea coastelor Omanului. Exemplarele tinere au, de regulă, o culoare cenușie sau maronie, însă aspectul pielii se modifică pe măsură ce înaintează în vârstă.

Una dintre particularitățile acestei specii este acumularea cicatricilor. Acestea pot apărea în urma interacțiunilor cu alți delfini și a contactului cu prada. În timp, cicatricile deschise la culoare devin tot mai vizibile, iar unele exemplare ajung să aibă un aspect aproape alb.

Nuanța rozalie poate fi influențată și de circulația sângelui prin vasele aflate aproape de suprafața pielii. Lumina solară și reflexiile apei pot modifica, la rândul lor, felul în care este percepută culoarea animalului în înregistrări.

În cazul delfinului filmat în apropiere de Muscat, nu există suficiente informații pentru a stabili cu exactitate contribuția fiecărui factor la nuanța observată.

Popularitatea primei înregistrări a fost urmată de distribuirea altor videoclipuri prezentate drept imagini cu delfini roz observați în Oman. Autoritățile au confirmat autenticitatea filmării realizate în zona Qantab, dar au ridicat semne de întrebare cu privire la un al doilea videoclip.

Acesta părea să prezinte un delfin cu cocoașă de culoare roz, însă identificarea și proveniența imaginilor nu au fost confirmate în aceleași condiții. Potrivit Aidei al Jabri, această specie nu este întâlnită în mod obișnuit în apropierea orașului Muscat.

Delfinii cu cocoașă pot fi observați în alte regiuni ale Omanului, inclusiv în Musandam, Masirah, Al Wusta și Dhofar. Prin urmare, simpla distribuire a unei filmări pe rețelele sociale nu reprezintă o dovadă că aceasta a fost realizată în locul indicat de autorul postării.

Verificarea imaginilor este importantă mai ales atunci când mai multe înregistrări, realizate în locuri diferite, sunt asociate aceluiași eveniment.

Delfinul roz din Amazon, cunoscut și sub numele de boto (Inia geoffrensis), trăiește în sistemele de apă dulce din bazinul Amazonului și din bazinul Orinoco, în America de Sud.

WATCH: Rare pink dolphin spotted off the coast of Oman https://t.co/hImXHvPitp — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 20, 2026

La această specie, culoarea roz poate deveni mai pronunțată odată cu maturizarea. Aspectul este influențat de mai mulți factori, printre care pigmentația pielii, circulația sângelui și cicatricile acumulate în timp.

Delfinul Risso este însă o specie marină distinctă, adaptată vieții în largul oceanelor. Asemănarea de culoare nu indică o legătură directă între cele două specii.

De asemenea, pielea rozalie nu reprezintă, în sine, o dovadă de albinism sau de boală. Stabilirea unei eventuale afecțiuni medicale necesită informații suplimentare și o evaluare de specialitate, care nu pot fi înlocuite de observarea unei filmări.

Observația din zona Qantab nu este singurul caz recent de delfin cu o culoare neobișnuită semnalat în Oman. Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, în septembrie, un pescar a observat un delfin complet alb în apropierea insulei Masirah.

Cele două observații sunt distincte, iar informațiile disponibile nu demonstrează că animalele ar avea aceeași particularitate biologică sau aceeași cauză a modificării culorii pielii.

Înregistrarea realizată lângă plaja Qantab a adus în atenție o particularitate cunoscută a delfinilor Risso: schimbarea aspectului pielii pe parcursul vieții. Identificarea animalului a fost confirmată de o specialistă a Autorității pentru Mediu din Oman, însă mecanismul exact care explică nuanța rozalie a exemplarului nu a fost stabilit.

Imaginile trebuie diferențiate de alte videoclipuri distribuite online, a căror proveniență sau identificare nu este confirmată. Culoarea neobișnuită este un indiciu vizual interesant, dar nu permite, singură, stabilirea stării de sănătate a animalului.