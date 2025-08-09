Sport Un ciclist italian, plasat în comă artificială după o căzătură la Turul Poloniei







Sportivul, care concurează pentru echipa UAE-Emirates, a căzut violent și a suferit răni multiple, cele mai grave fiind localizate la nivelul feței.

Echipa medicală a intervenit de urgență, iar după primele evaluări, s-a constatat că are „leziuni multiple la faţă, inclusiv o fractură a vertebrelor cervicale (fără sechele neurologice), fracturi la faţă şi la claviculă”.

Pentru a-i proteja starea de sănătate și a evita complicațiile, medicii au decis să-l plaseze pe sportiv în comă artificială. Directorul echipei UAE-Emirates, Mauro Gianetti, a confirmat intervenția medicală și gravitatea leziunilor.

„L-au sedat profund, starea lui este stabilă”, a declarat Gianetti. Potrivit acestuia, decizia a fost determinată în special de o fractură la pometul stâng, care impune „imobilitate totală” pentru a permite o recuperare corectă.

Filippo Baroncini este considerat unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații de cicliști italieni. La doar 24 de ani, el a reușit deja să se remarce prin rezultate notabile în competițiile internaționale de tineret, inclusiv o victorie la Campionatul Mondial U23 în 2021, ceea ce i-a asigurat un loc în echipa de World Tour UAE-Emirates. Prin stilul său ofensiv și maturitatea în abordarea curselor, Baroncini a fost privit ca un rutier cu potențial de lider în anii următori.

Accidentul suferit în Turul Poloniei reprezintă o lovitură nu doar pentru cariera lui sportivă, ci și pentru întreaga echipă, care investise în dezvoltarea sa. Coechipierii și stafful tehnic și-au exprimat sprijinul și speranța într-o recuperare completă, în ciuda gravității situației. Mesaje de încurajare au venit și din partea altor cicliști profesioniști și a fanilor din toată lumea, care urmăresc cu îngrijorare evoluția stării sale de sănătate, scrie news.ro