Un ciclist italian, plasat în comă artificială după o căzătură la Turul Poloniei
- Teodora Vitan
- 9 august 2025, 22:12
Sportivul, care concurează pentru echipa UAE-Emirates, a căzut violent și a suferit răni multiple, cele mai grave fiind localizate la nivelul feței.
Echipa medicală a intervenit de urgență, iar după primele evaluări, s-a constatat că are „leziuni multiple la faţă, inclusiv o fractură a vertebrelor cervicale (fără sechele neurologice), fracturi la faţă şi la claviculă”.
Comă indusă pentru stabilizarea pacientului
Pentru a-i proteja starea de sănătate și a evita complicațiile, medicii au decis să-l plaseze pe sportiv în comă artificială. Directorul echipei UAE-Emirates, Mauro Gianetti, a confirmat intervenția medicală și gravitatea leziunilor.
„L-au sedat profund, starea lui este stabilă”, a declarat Gianetti. Potrivit acestuia, decizia a fost determinată în special de o fractură la pometul stâng, care impune „imobilitate totală” pentru a permite o recuperare corectă.
Filippo Baroncini, un tânăr talentîn sportul cu pedale
Filippo Baroncini este considerat unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații de cicliști italieni. La doar 24 de ani, el a reușit deja să se remarce prin rezultate notabile în competițiile internaționale de tineret, inclusiv o victorie la Campionatul Mondial U23 în 2021, ceea ce i-a asigurat un loc în echipa de World Tour UAE-Emirates. Prin stilul său ofensiv și maturitatea în abordarea curselor, Baroncini a fost privit ca un rutier cu potențial de lider în anii următori.
Accidentul suferit în Turul Poloniei reprezintă o lovitură nu doar pentru cariera lui sportivă, ci și pentru întreaga echipă, care investise în dezvoltarea sa. Coechipierii și stafful tehnic și-au exprimat sprijinul și speranța într-o recuperare completă, în ciuda gravității situației. Mesaje de încurajare au venit și din partea altor cicliști profesioniști și a fanilor din toată lumea, care urmăresc cu îngrijorare evoluția stării sale de sănătate, scrie news.ro
