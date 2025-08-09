Sport

Un ciclist italian, plasat în comă artificială după o căzătură la Turul Poloniei

Un ciclist italian, plasat în comă artificială după o căzătură la Turul PolonieiSursa foto: x
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Sportivul, care concurează pentru echipa UAE-Emirates, a căzut violent și a suferit răni multiple, cele mai grave fiind localizate la nivelul feței.

Echipa medicală a intervenit de urgență, iar după primele evaluări, s-a constatat că are „leziuni multiple la faţă, inclusiv o fractură a vertebrelor cervicale (fără sechele neurologice), fracturi la faţă şi la claviculă”.

Comă indusă pentru stabilizarea pacientului

Pentru a-i proteja starea de sănătate și a evita complicațiile, medicii au decis să-l plaseze pe sportiv în comă artificială. Directorul echipei UAE-Emirates, Mauro Gianetti, a confirmat intervenția medicală și gravitatea leziunilor.

„L-au sedat profund, starea lui este stabilă”, a declarat Gianetti. Potrivit acestuia, decizia a fost determinată în special de o fractură la pometul stâng, care impune „imobilitate totală” pentru a permite o recuperare corectă.

Cum să cureți rapid capul robinetului. Ai deja tot ce îți trebuie acasă
Cum să cureți rapid capul robinetului. Ai deja tot ce îți trebuie acasă
Adrian Năstase, nemulțumit că tinerii au mers la Untold în timpul doliului pentru Ion Iliescu
Adrian Năstase, nemulțumit că tinerii au mers la Untold în timpul doliului pentru Ion Iliescu
Bărbat in comă

Sursa foto: arhiva evz.ro

Filippo Baroncini, un tânăr talentîn sportul cu pedale

Filippo Baroncini este considerat unul dintre cele mai promițătoare nume ale noii generații de cicliști italieni. La doar 24 de ani, el a reușit deja să se remarce prin rezultate notabile în competițiile internaționale de tineret, inclusiv o victorie la Campionatul Mondial U23 în 2021, ceea ce i-a asigurat un loc în echipa de World Tour UAE-Emirates. Prin stilul său ofensiv și maturitatea în abordarea curselor, Baroncini a fost privit ca un rutier cu potențial de lider în anii următori.

Accidentul suferit în Turul Poloniei reprezintă o lovitură nu doar pentru cariera lui sportivă, ci și pentru întreaga echipă, care investise în dezvoltarea sa. Coechipierii și stafful tehnic și-au exprimat sprijinul și speranța într-o recuperare completă, în ciuda gravității situației. Mesaje de încurajare au venit și din partea altor cicliști profesioniști și a fanilor din toată lumea, care urmăresc cu îngrijorare evoluția stării sale de sănătate, scrie news.ro

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:02 - Salarii reduse pentru angajații primăriilor care nu încasează impozitele
22:51 - Planul care schimbă tot. Comisia Europeană pune România pe drumul vitezei
22:40 - Cum să cureți rapid capul robinetului. Ai deja tot ce îți trebuie acasă
22:28 - Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Witkoff și Putin. Bild vine cu o nouă teorie
22:12 - Un ciclist italian, plasat în comă artificială după o căzătură la Turul Poloniei
22:01 - Visele clujenilor prind contur. Emil Boc a precizat că metroul intră într-o nouă etapă

Proiecte speciale