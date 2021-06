Alexandru Constantin, prezentator la postul Prima TV, a anunțat, în cadrul unui mesaj postat pe contul de Facebook că a demisionat. El se va îndrepta către un alt proiect după ce a petrecut 13 ani la această televiziune, locul unde s-a format ca jurnalist.

Demisie după 13 ani petrecuți la Prima TV

„Dragii mei, de fiecare data am impartasit cu voi fiecare pas pe care l-am facut. Impreuna, am construit emisiuni, interviuri, momente de televiziune pe care le pretuiesc. Astazi am de facut un anunt.

Dupa 13 ani pe care i-am petrecut in Prima TV, a venit momentul sa spun DA urmatorului pas in cariera mea si sa parasesc televiziunea in care m-am format ca jurnalist”, a scris Alexandru Constantin pe rețeaua de socializare. Omul de televiziune a mai precizat:

„Ne vom revedea, in curand, la pupitrul stirilor Day Time si Prime Time, la o alta televiziune. Inchei un capitol in care am intalnit multi oameni deosebiti, carora le sunt recunoscator. Deschid urmatorul capitol cu multa determinare de a construi mai departe momente semnificative impreuna. De abia astept! Revin cu detalii cat de repede!”

Mesaje primite după postarea de pe Facebook

„Ce repede au trecut 13 ani!Parca ieri plecai la Bucuresti pt prima data. Felicitari si succes,dragul meu Alex”.

„Multa bafta, Alexandru Constantin! Sunt sigur ca ai luat cea mai buna decizie si vei avea succes! Proud of you”

„Felicitari pentru toata activitatea de pana acum si mult succes in continuare”

„Alex, eu te felicit pentru decizie și curaj și știu ca vei fi bine”, au fost câteva dintre mesajele postate de „urmăritorii” lui Alexandru Constantin.

„Mi-am dorit să ajut antreprenorii să câștige această încredere în piață”

„În direcția mea antreprenorială de până acum, având câteva afaceri în domeniul modei, al organizării de evenimente și o școală de dezvoltare profesională, am realizat că încrederea unui potențial client face diferența între a rămâne un potențial client și a deveni unul care accesează serviciile tale.

Prin urmare, mi-am dorit să ajut antreprenorii să câștige această încredere în piață. Legat de servicii, am adus în zona de Marketing produse de televiziune, cum ar fi: interviul și live-ul, pe care le-am transfomat în unele de Video Marketing. Antreprenorii care au ales, până acum, să lucreze cu mine au observat un feedback foarte bun în comunitățile lor și asta mă bucură enorm. Avem planuri mari cu agenția de Video Marketing ,,Videografia” așa că vă invit să ne urmăriți activitatea în online”, spunea fostul prezentator de la Prima Tv în cadrul unui interviu acordat pentru ideaman.ro.