„Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după “Chefi la cuțite” va urma atât de repede un alt proiect. Apoi, când mi-am dat seama că întrebarea îmi e direct adresată, mi s-au înmuiat genunchii. Am plecat năucă după discuția asta, cu promisiunea că a doua zi dau un răspuns ferm.

În mașină, în prima intersecție, mi-au dat lacrimile. Nici nu știu de ce: de bucurie că mi se întâmplă mie sau de tristețe că plec două luni departe de copil, de soț și de toată familia. Recunosc, îmi e teamă de necunoscut, de amploarea competiției, de provocările care ne așteaptă acolo, dar, pe de altă parte, când auzi povești de la foști concurenți- iar eu am unul chiar în casă, îți dorești să faci și tu parte din experiența asta care îi marchează pe toți cei care au trăit-o. Contextul în care se desfășoară anul acesta competiția este unic, așa că provocările vor fi și ele pe măsură, sunt convinsă, dar avem concurenți cu un caracter puternic, pregătiți să înfrunte orice obstacol și să câștige, iar eu sunt acolo, alături de ei, pregătită să îi susțin și să îi încurajez.

A început numărătoarea inversă, iar zilele astea, când mai e așa puțin până la plecare, e cel mai greu, ești împărțit între entuziasmul începerii unei aventuri incredibile și emoția în fața necunoscutului. În plus, trebuie să ne organizăm bine, să nu uitam ceva pe acasă și să facem planul cu familiile pentru perioada cât suntem plecați. La noi acasă, am chemat artileria grea, mai exact, bunicile- atât mama mea, cât și mama lui Răzvan, care vor prelua responsabilitățile “gospodăriei” în cele două luni cât voi fi plecată”, a declarat Irina Fodor.

Ajutoare prețioase pentru Irina

Alături de ea vor fi și în acest sezon Oase și actorul Marius Damian. Așa cum i-a obișnuit pe telespectatori, Oase le va face cunoștință cu personaje locale, le va povesti mai multe despre misiunile și jocurile din competiție, în timp ce Marius Damian va fi în continuare povestitorul, personajul care vorbește despre istoricul locurilor în care se desfășoară concursul, despre ineditul fiecărei țări. El va aduce în fiecare episod o lecție de istorie spusă în stilul Asia Express, cu un conținut ridicat de aventură și adrenalină.

„Sunt foarte foarte emoționat că după un an foarte greu pentru mine am șansă să fiu din nou parte din acest proiect. Este tot ce mi-am dorit și sunt fericit că echipa de producție a avut încredere în mine, iar acum pot spune din nou că Asia Express continuă. Sezonul ăsta ajung împărat!”, a declarat Oase.

„Damian, la drum! Fericit sa prind din nou Expresul de Asia, cu plecare de la peronul sezonului patru! Ma simt un fel de veteran, iar noul look cu barba ajută. Pe bilet scrie Povestitor și asta ma face sa astept prima impresie… de poveste. In valiza încăpătoare, am loc de tot felul de amintiri pe Drumul Împăraților! se-ntrevad niște covoare fermecate ce te pot duce departe in vremuri de demult! Nu pot spune mai mult acum. Ținem legatura… pe drum!”, a declarat actorul Marius Damian, potrivit observatornews.ro.