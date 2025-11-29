Sport

Un celebru antrenor de fitness a murit la doar 30 de ani. Greșeala care i-a fost fatală

Un celebru antrenor de fitness a murit la doar 30 de ani. Greșeala care i-a fost fatalăFitness. Sursa foto Arhiva EVZ
Un tânăr antrenor de fitness din Rusia, Dmitry Nuyanzin, a murit la doar 30 de ani, după ce și-a supus corpul unui regim alimentar extrem. Bărbatul a încercat să câștige rapid în greutate, consumând cantități uriașe de alimente bogate în calorii, însă acest experiment i-a fost fatal.

A murit un antrenor de fitness

Dmitry era cunoscut în comunitatea de fitness pentru metodele sale neobișnuite și pentru abordarea ambițioasă asupra corpului și nutriției. În ultimele săptămâni de viață, el și-a propus să adauge 25 de kilograme în timp record, pentru ca apoi să le piardă folosind propria dietă pe care intenționa să o promoveze.

Dmitry Nuyanzin

Dmitry Nuyanzin. Sursa foto Instagram

În acest scop, și-a umplut mesele cu pizza, produse de patiserie și alte alimente foarte calorice. În doar o lună, a acumulat aproximativ 13 kilograme în plus, însă organismul său nu a rezistat ritmului exagerat.

Încerca să consume 10.000 de calorii pe zi

Prietenii și colegii lui Dmitry au declarat că acesta consuma zilnic cantități astronomice de calorii, estimate la aproximativ 10.000 pe zi, un nivel extrem de periculos chiar și pentru persoane obișnuite cu antrenamente intense.

În ciuda semnelor evidente de suprasolicitare, tânărul nu a ajuns la spital. Într-o noapte recentă, în timp ce dormea, a suferit un stop cardiac fulgerător, iar echipele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

„Își dorea să impresioneze”

Colegii săi îl descriu ca fiind pasionat, ambițios și dispus să încerce totul pentru a-și demonstra teoriile despre nutriție și fitness, dar și extrem de impulsiv în abordarea obiectivelor personale.

„Își dorea să impresioneze prin rezultate rapide, fără să-și măsoare riscurile. Tragedia sa ne arată cât de periculos poate fi să forțezi limitele corpului”, a declarat un prieten apropiat.

Medicii avertizează că astfel de practici, care implică consumul excesiv de alimente într-un timp scurt, pot fi fatale, chiar și pentru cei care par complet sănătoși și activi. Comunitatea de fitness rusă a fost profund afectată de pierderea lui Dmitry.

Proiecte speciale