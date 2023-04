Un bărbat care a cheltuit peste 160.000 de lire sterline ca să se tatueze susține că și-a îmbunătățit viața amoroasă

Acesta își atribuie norocul în dragoste tatuajelor sale – un design unic de tatuaj care îi acoperă toată pielea cu cerneală. „Tatuajele și piercing-urile nu au făcut decât să-mi îmbunătățească viața amoroasă. Sunt căsătorit cu draga mea soție Sarah de patru ani și jumătate și suntem împreună de peste șapte ani. Înainte de ea am fost în câteva alte relații de lungă durată.”

„Mi-am tatuat cea mai mare parte a corpului de 10-25 de ori și cred că am fost tatuat decât oricine a trăit vreodată.” Remy, care este tatăl unui băiat în vârstă de 14 ani, Ivan, își arată tatuajele pe contul său de TikTok unde are peste un milion de urmăritori. Deși îi place aspectul său neobișnuit, nu toată lumea este de acord cu alegerile sale.

Remy și-a făcut și 136 de piercing-uri

„Oamenii spun zilnic tot felul de prostii. Însă, față în față, nimeni nu mi-a spus nimic niciodată. De fapt, prietenii fiului meu sunt încântați să mă cunoască pentru că cei mai mulți dintre ei îmi urmăresc contul de TikTok. Singura ură pe care o primesc este creația rețelelor de socializare.”

Pe lângă tatuajele sale, Remy și-a făcut și 136 de piercing-uri. „Pentru mine, modificarea corpului este o ieșire creativă. Adesea mă gândesc la corpul meu ca la un bătrân care își petrece timpul liber lucrând la mașina lui. În prezent, am fost tatuat între 1.500-1.600 de ore, dar acest număr este în creștere constantă. Nu numai că am planuri de viitor pentru tatuaje, dar nu plănuiesc să mă opresc prea curând. Atâta timp cât suntem în viață, ar trebui să creștem și să evoluăm. Nu am nicio dorință sau intenție de stagnare”, a spus acesta, potrivit Mirror.co.uk.