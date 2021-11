Un bărbat a mâncat carne de porc. Nu vă puteți imagina ce i-au găsit medicii în creier

Acolo, medicii au văzut că bărbatul a avut o criză puternică în care și-a pierdut cunoștința și mușchii i s-au contractat agresiv. Medicii au început procesul minuțios de a încerca să pună cap la cap ceea ce nu era în regulă, efectuând o serie de teste și intervievând familia lui.

Aproape din toate punctele de vedere, bărbatul era foarte sănătos. Nu a avut antecedente legat de convulsii sau de tulburări cardiovasculare, respiratorii, gastrointestinale, genito-urinale sau neurologice. Ecranele lui toxicologice erau clare. Nu a luat medicamente, prescrise sau fără rețetă. Nu fuma și bea rar.

Nu existau dovezi că i s-ar fi întâmplat ceva recent care să provoace o criză; bărbatul petrecuse ziua precedentă cu copiii săi, apoi a luat cina cu fratele său, care nu a raportat nimic ieșit din comun.

Medicii au descoperit o tenie în creierul unui bărbat la zeci de ani după ce acesta a consumat carne infectată cu fecale

Larvarele de la un viermele din carnea de porc migraseră în capul lui cu ani în urmă și se cuibăriseră în diferite părți ale creierului său. Consumul de carne de porc preparată necorespunzător sau ținută în condiții neigienice poate provoca o astfel de infecție parazitară.

Echipa medicală de la Spitalul General din Massachusetts a oferit în cele din urmă un diagnostic de cisticercoză, cunoscută și sub numele de infecție cu tenie, care a fost confirmat prin scanări ale creierului și teste de sânge. Infecțiile cu tenii pot trece neobservate ani de zile și pot ajunge la creier, provocând convulsii.

Cu două decenii mai devreme, pacientul emigrase dintr-o zonă rurală din Guatemala, unde bolile legate de paraziți sunt endemice, potrivit studiului de caz. Paraziții proveniți din consumul de carne sau pește insuficient gătit și neigienizat pot fi transmise de la o persoană la alta dacă persoanele cu infecții nu se spală pe mâini după ce merg la baie. Ouăle minuscule de paraziți se pot răspândi pe alte suprafețe sau chiar pe alimente și pot fi ingerate de altcineva, transmițând viermii.

De la intestin la creier

Simptomele infecției includ tulburări digestive, pierdere în greutate și dureri abdominale. Dar parazitul nu rămâne neapărat în sistemul digestiv. Creaturile pot, de asemenea, să migreze în tot corpul, în mușchi și în creier prin fluxul sanguin, putând provoca o serie de simptome.

Când un om, nu un porc, ajunge să mănânce ouăle viermelui, acest lucru poate produce realmente greață. În acest caz, ouăle ecluzează în stomacul omului, așa cum se întâmplă la porci. Chisturile larvare pot ajunge în mușchii unui om (cisticercoză), dar pot migra și către ochi și creier (neurocisticercoză). Acesta este un punct mort pentru vierme și se poate transforma într-o mare problemă pentru om, ca în cazul bărbatului, relatează arstechnica.com.

Cazul său a fost publicat în The New England Journal of Medicine.