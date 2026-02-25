Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit la scurt timp după decolare în vestul Turciei

Un incident aviatic militar s-a produs în primele ore ale zilei de 25 februarie 2026, în vestul Turciei. Un avion de vânătoare F-16 aparținând Forțelor Aeriene Turce s-a prăbușit la scurt timp după decolare, iar pilotul și-a pierdut viața, potrivit Aero News Journal.

Autoritățile au confirmat decesul aviatorului și au anunțat declanșarea unei investigații oficiale pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Potrivit informațiilor publicate de Aero News Journal, aeronava era alocată Comandamentului Bazei Principale de Avioane cu Reacție nr. 9 din Balıkesir și executa un zbor de rutină. Contactul radio și radar cu avionul a fost pierdut în jurul orei 00:50, ora locală.

Avionul s-a prăbușit într-o zonă rurală din districtul Karesi, în apropierea satului Naipli, nu departe de autostrada Bursa-İzmir. Incidentul a avut loc pe timpul nopții, în condiții specifice misiunilor nocturne.

Ministerul Apărării Naționale al Turciei a confirmat decesul pilotului. Conform relatării sursei citate, instituția „a descris aviatorul drept martir și a transmis condoleanțe familiei și națiunii”.

Echipele de căutare și salvare au fost mobilizate imediat după pierderea contactului cu aeronava. Resturile avionului au fost localizate la scurt timp, în contextul în care martorii au raportat o explozie puternică și apariția unei mingi de foc în momentul impactului.

Zona prăbușirii a fost securizată de serviciile de urgență, iar accesul a fost restricționat pentru a permite desfășurarea operațiunilor de intervenție și a evaluărilor preliminare. Autoritățile au precizat că, în pofida proximității față de o arteră rutieră importantă, nu au fost raportate victime sau răniți în rândul populației civile.

Martorii oculari au descris momentul accidentului ca fiind brusc și violent. „S-a auzit o explozie puternică, urmată de flăcări care au luminat cerul nopții”, au relatat persoane aflate în apropierea zonei.

Modelul F-16 Fighting Falcon reprezintă una dintre principalele componente ale flotei militare aeriene a Turciei. Țara operează un număr semnificativ de astfel de avioane multirol supersonice, introduse în serviciu începând cu anii 1980, prin programe de achiziție și asamblare locală.

Aeronavele F-16 sunt utilizate într-o gamă variată de misiuni, inclusiv superioritate aeriană și atac la sol. Deși incidentele sunt rare raportat la volumul de zboruri, accidentele aviatice militare evidențiază riscurile asociate operării aeronavelor de înaltă performanță, în special în timpul misiunilor nocturne.

O echipă specializată în investigarea accidentelor aviatice militare a fost desemnată pentru a analiza circumstanțele prăbușirii. Printre posibilii factori luați în considerare se numără defecțiuni mecanice, probleme tehnice sau elemente operaționale.

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat concluzii preliminare. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că investigația va urmări identificarea cauzei exacte și stabilirea eventualelor măsuri necesare pentru prevenirea unor incidente similare.

Conform sursei citate, oficialii turci au subliniat că „vor fi depuse toate eforturile pentru clarificarea circumstanțelor accidentului”.