Un aeroport internațional a propus interzicerea pijamalelor. Postarea a stârnit un val de reacții

Un aeroport internațional a propus interzicerea purtării papucilor Crocs și a pijamalelor. „Am văzut destul. Ne-am săturat”, a fost mesajul transmis de reprezentanții aeroportului pe platforma X.

Reprezentanții Aeroportului Internațional Tampa au propus interzicerea purtării papucilor Crocs și a pijamalelor. Mesajul a fost publicat pe X, joi, 26 februarie, iar americanii au scris că vor ca aeroportul „să devină primul din lume fără Crocs ȘI fără pijamale.” Textul a început cu mesajul: „Am văzut destul. Ne-am săturat. Nebunia se oprește astăzi”.

Ulterior, reprezentanții aeroportului au declarat pentru USA Today că postarea a fost o glumă.

„Aeroportul Internațional Tampa distribuie în mod regulat conținut satiric și vesel pe rețelele de socializare, ca parte a efortului nostru de a interacționa cu urmăritorii noștri. Postarea de astăzi despre «interzicerea» pijamalelor a fost o altă aluzie jucăușă la dezbaterile despre modă din ziua călătoriei. Îi încurajăm pe pasagerii noștri să călătorească confortabil și îi apreciem pe urmăritorii noștri loiali care se bucură de umorul online”, au explicat aceștia.

Totuși, mesajul a stârnit o dezbatere aprinsă privind codurile vestimentare. Unii au scris pe rețeaua de socializare că sunt de acord cu propunerea. „Îmi place asta! Să ne întoarcem la anii ’50, ’60 și ’70!””, a fost unul dintre comentarii.

Alții, însă, s-au declarat revoltați. „Mă voi îmbrăca elegant când nu vom mai fi tratați ca niște vite la aeroport și în avion. Cum puteți clasifica hainele drept pijamale? Pantalonii de trening, pantalonii de yoga, copiii care poartă haine moi, acestea sunt pijamale”, a scris un alt utilizator.

Deși aeroporturile nu impun coduri vestimentare, au existat situații în care unor călători li s-a refuzat îmbarcarea sau li s-a cerut să plece din cauza ținutei. În 2024, două femei care purtau tricouri foarte scurte au fost date jos dintr-un zbor Spirit Airlines din Los Angeles, după ce au refuzat să-și pună haine deasupra.

În 2025, compania aeriană și-a actualizat condițiile de zbor și a avertizat că pasagerilor „desculți sau îmbrăcați necorespunzător” li se poate refuza îmbarcarea.