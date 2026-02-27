Ultimul turn din complexul World Trade Center începe să prindă contur după aproape 25 de ani

La aproape 25 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, procesul de reconstrucție a complexului World Trade Center din Lower Manhattan se apropie de un nou moment decisiv, potrivit New Atlas.

Clădirea 2 World Trade Center urmează să intre în faza de construcție în primăvara anului 2026, iar dezvoltatorii anunță că viitorul zgârie-nori va deveni sediul central al companiei American Express

Proiectul marchează ultima etapă majoră din planul de refacere a sitului World Trade Center, zonă puternic afectată în urma atentatelor din 2001.

De-a lungul anilor, conceptul arhitectural al clădirii 2 World Trade Center a trecut prin mai multe modificări.

Inițial, biroul de arhitectură Foster + Partners a fost desemnat pentru realizarea proiectului. Ulterior, acesta a fost înlocuit cu BIG, care a propus o variantă cu un design radical, în trepte.

În cele din urmă, acea viziune nu a fost implementată, iar Foster + Partners a fost reangajat pentru elaborarea actualei versiuni.

Potrivit imaginilor de prezentare, noul zgârie-nori va avea o formă rectangulară masivă, cu o fațadă integral vitrată. Exteriorul va fi fragmentat vizual prin trei terase ample și șase grădini amplasate la colțurile clădirii, integrate cu vegetație.

Viitorul 2 World Trade Center va atinge o înălțime de 1.226 de picioare (aproximativ 373,7 metri), ceea ce îl încadrează în categoria clădirilor „supertall”. Odată finalizat, va fi în jurul poziției a 11-a în clasamentul celor mai înalte clădiri din Statele Unite.

Prin comparație, One World Trade Center, aflat în imediata apropiere, rămâne cea mai înaltă clădire din Statele Unite, cu o înălțime de 1.776 de picioare (541 metri).

Interiorul noului turn va însuma aproape două milioane de metri pătrați (circa 186.000 metri pătrați) distribuiți pe 55 de etaje. Majoritatea spațiilor vor fi destinate birourilor, iar clădirea va avea capacitatea de a găzdui până la 10.000 de angajați.

Reprezentanții American Express au transmis că noul sediu va integra tehnologii de tip „smart building”, precum și sisteme eficiente din punct de vedere energetic. Totodată, proiectul va urmări obținerea certificării LEED, standard internațional pentru construcții sustenabile.

„Avansarea cu ultima clădire de birouri comerciale din cadrul World Trade Center marchează un moment important pentru acest campus și pentru regiune”.

Într-o declarație oficială, Kevin O’Toole, președintele Port Authority of New York and New Jersey, a afirmat:

El a adăugat:

„2 World Trade Center consolidează unul dintre cele mai importante centre de comerț și transport din țară și reflectă atenția susținută necesară pentru a duce la bun sfârșit proiecte de o asemenea amploare”.

Construcția este programată să înceapă în primăvara anului 2026, iar finalizarea completă este estimată pentru anul 2031. Proiectul este dezvoltat de Silverstein Properties, compania implicată în reconstrucția mai multor clădiri din complexul World Trade Center.

Prin demararea lucrărilor la 2 World Trade Center, autoritățile și dezvoltatorii marchează ultima etapă majoră din reconstrucția sitului, într-un proces început la scurt timp după atacurile din 11 septembrie 2001.