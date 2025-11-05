Social

Ultimele ore de acces în Altarul Catedralei Naționale. Numeroși credincioși așteaptă la coadă. Când se închide lăcașul de cult

Catedrala Națională. Sursa foto: Facebook/MAPN
După 11 zile de pelerinaj, Patriarhia Română a anunțat că Sfântul Altar al Catedralei va fi închis miercuri, la ora 23:59. Credincioșii vor mai putea vizita Catedrala până pe 16 noiembrie 2025, când lăcașul de cult va fi închis timp de două săptămâni pentru alte lucrări ce țin de pictura în mozaic. Miercuri dimineață, numeroși credincioși stau la coadă pentru a se închina în Sfântul Altar. Aceștia pot urmări pe harta interactivă unde se află rândul de așteptare.

Ultimele ore în care credincioșii mai pot intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale

În prezent, timpul de așteptare este de minim trei ore.

„Ne bucurăm că am ajuns până aici și stăm la coadă cât va fi nevoie. E o ocazie unică. Ne rugăm pentru sănătate și pentru toți cei dragi de acasă”, ne-a spus reprezentanta unui grup de pelerini din Făgăraș.

Conform anunțului Patriarhiei Române, între 6 și 14 noiembrie, inclusiv, Catedrala Națională va fi deschisă zilnic pentru vizitare, între orele 11:00 și 19:00. În perioada 15–29 noiembrie, lăcașul de cult va fi închis pentru continuarea lucrărilor interioare, care includ pictura în mozaic și instalarea diferitelor echipamente.

Picturi Catedrală

Picturi Catedrală / sursa foto: https://catedrala-nationala.ro/foto

Programul pentru sărbătoarea Sfântului Andrei și pentru luna decembrie

În ziua de 30 noiembrie 2025, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, lăcașul de cult va fi deschis pentru Sfânta Liturghie, între orele 9:00 și 12:00.

De Ziua Națională, 1 Decembrie, Catedrala va găzdui slujba de Tedeum, iar pe 2 decembrie va fi deschisă pentru vizitare. În perioada 3–23 decembrie, Catedrala va fi închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

Sărbători de iarnă în Catedrala Națională

Între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, Catedrala va fi deschisă zilnic pentru vizitare, între orele 9:00 și 17:00. În zilele în care lăcașul de cult este închis, pelerinii se pot ruga la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, situat în apropiere.

„Aducem calde mulțumiri voluntarilor, clericilor şi jandarmilor, care au depus un efort considerabil, zi și noapte, în perioada celor 11 zile  de pelerinaj, pentru ca sutele de mii de credincioși să beneficieze de posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Naționale”, a fost mesajul Patriarhiei.

Harta interactivă poate fi urmărită în timp real aici.

