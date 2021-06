Luna viitoare, Prințesa Diana ar fi împlinit 60 de ani. Cu acest prilej publicația Daily Mail a vorbit cu o serie de martori și apropiați pentru a reface ultimele clipe din viața Dianei și primele momente după acel accident fatal în care și-a pierdut viața. Materialul se dorește o reconstituire istorică a evenimentelor de atunci, menită să spulbere miturile care s-au creat în jurul morții sale.

Duminică, 31 august, miezul nopții la Paris

Brigadierul Charles Ritchie, atașatul militar la Ambasada Britanică, se plimba pe lângă Hotelul Ritz, când vede o mulțime de fotografi și alți spectatori la ntrare.

Ofițerul intră în dicuție cu unul dintre spectatori care îi spune că mulțimea o așteaptă pe „Lady Di” care se află în hotel. Charles Ritchie devine, așadar, primul oficial britanic din oraș care a aflat de prezența prințesei acolo.

Mai târziu, el a povestit că intenționa să-l informeze pe ambasador, dar nu a văzut niciun motiv să o facă înainte de venirea dimineții.

Majordomul Dianei, Paul Burrell, a precizat că, deși era obligată să informeze ministrul de interne când călătorea în străinătate, Prințesa Diana nu a făcut acest lucru decât în cazul vizitelor oficiale. Or, excursia de la Paris cu Dodi a fost neoficială.

Și așa, Ritchie și-a văzut de drum spre casă. El a văzut două autovehicule Range Rover și șoferii acestora în fața hotelului, dar a presupus că Diana nu va părăsi locația la o oră atât de târzie.

Ora 12.01 am:

Dodi a ieșit din Suite Imperial și i-a informat pe cei doi bodyguarzi britanici ai săi, Trevor Rees-Jones și Kez Wingfield, că au fost schimbate planurile. El și Lady Di au decis să nu folosească cele două mașini parcate în față. Ei vor ieși printr-o altă ușă, din spate, împreună cu directorul adjunct al securității Hotelului Ritz, Henri Paul care îi va duce cu un Mercedes.

În această strategie, gărzile de corp au primit rolul de momeală. Cei doi acest plan dar, după o dezbatere aprinsă se ajunge la un compromis. Unul dintre ei, Trevor Rees-Jones, a decis să meargă împreună cu cuplul și cu Paul.

Nici unul dintre bodyguarzi nu este de acord cu o astfel de decizie, însă Dodi are ultimul cuvânt.

Ora 12.06:

Cuplul părăsește Suite Imperial și, împreună cu Paul și Rees-Jones, coboară la nivelul cu un lift de serviciu în parcare și se îmbarcă într-un Mercedes S 280 de trei ani negru.

Rees-Jones urcă pe scaunul pasagerului din față. Diana stă în spatele lui împreună cu Dodi, iar Paul conduce. Niciunul dintre ei nu poartă centura de siguranță. Mai sunt doar câteva minute până la catastrofă.

Ora 12.18 am:

Stratagema a eșuat, iar Mercedes-ul este înconjurat de paparazzi chiar înainte să pornească. Una dintre ultimele poze cu Diana în viață este făcută în acest moment. Rees-Jones pare stresat, iar Henri Paul nedumerit.

Potrivit unui martor ocular, în timp ce urcă în mașină, acesta le-a transmis fotografilor: „Nu încercați să ne urmați. În orice caz, nu ne veți prinde.”

Ora 12.20 am:

Mașina în care se află Lady Diana și Dodi Al Fayed este urmărită pe Rue Cambon până la intersecția cu Rue de Rivoli, unde Henri Paul face dreapta în Place de la Concorde. Apoi intră pe Cours la Reine, de-a lungul terasamentului Senei și accelerează.

S-au înscris către Pont Alexandre III, dar Mercedesul care circulă cu viteză nu reușește sau nu poate să se înscrie pe traseul cel mai scurt spre destinația lor. Și așa continuă de-a lungul malului râului, urmărit de paparazzi, spre următorul pod, Pont de l’Alma.

Aproape de intrarea în pasajul subteran, Mercedesul care circulă cu viteză foarte mare intră în coliziune cu un Fiat Uno alb. Henri Paul pierde controlul, iar Mercedesul de două tone intră într-unul din pilonii de pe partea centrală a tunelului.

Se rotește și se oprește cu fața în direcția opusă. Impactul îi ucide pe Dodi și Henri Paul. Rees-Jones și Diana sunt răniți, iar starea lor este critică.

Primul martor al accidentului

Câteva secunde mai târziu, un Peugeot, în care se află medicul Frederic Mailliez, intră în tunelul Alma din direcția opusă. El și prietenul său Mark sunt în drum spre casă, venind de la o petrecere. Au plecat mai devreme pentru că medicul intră dimineață de gardă.

„Am observat fum în tunel și am condus din ce în ce mai încet și apoi am văzut [Mercedes-ul]”, își amintește medicul Mailliez.

„Fumul venea de la motor, care a fost aproape tăiat în două. Claxonul suna continuu. Nu era nimeni în jurul epavei”, și-a amintit medicul.

A oprit mașina, a traversat și a văzut, în interiorul Mercedesului două victime moarte și alte două grav rănite. A făcut o evaluare rapidă a situației după care s-a întors la mașină pentru a lua trusa de prim-ajutor:

„Am avut o mască cu supapă și sac, pe care am luat-o. Apoi m-am întors în interiorul Mercedesului și am încercat să o ajut pe tânără. Stătea pe podea în spate și am descoperit că era cea mai frumoasă femeie și nu avea răni [grave] pe față. Nu sângera [atunci], dar era aproape inconștientă și avea dificultăți de respirație. Scopul meu a fost să o ajut să respire mai ușor. A fost o situație destul de dificilă pentru mine. Eram pe cont propriu, aveam puțin echipament. Arăta bine în primele minute, dar forța impactului i-a provocat răni grave interne”.

Medicul Maillez îi acordă primul ajutor Dianei

Dr. Mailliez a apelat serviciile de urgență de pe telefonul său mobil. Apoi s-a întors în mașină și a încercat să o salveze pe femeia grav rănită. Nu avea nici o idee că era vorba despre Diana, prințesa de Wales.

În timp ce îi acorda primul ajutor, alți oameni încep să se adune în jurul epavei autoturismului. Camerele video și foto se declanșează.

„Adesea oamenii fac fotografii la un accident pentru că sunt curioși”, a relatat el. „Dar în acel moment erau mulți oameni care făceau poze, ceea ce m-a surprins. Nu m-am oprit din treabă și am încercat să o consolez pe Diana în limba franceză. Nu știam că este străină. Cineva din spate a spus că femeia vorbește engleza. Așa că am început să-i vorbescîn engleză, spunând că sunt medic, că ambulanța este pe drum și că totul va fi bine. Este genul de lucruri pe care le spui pentru a face un pacient să se simtă confortabil”, a mai povestit medicul.

Ora 12.30:

Primul ofițer de poliție în uniformă ajunge la fața locului. Sebastian Dorzee o recunoaște imediat pe prințesă.

Ora 12.32:

Sergentul de pompieri Xavier Gourmelon ajunge cu două vehicule de la stația de pompieri și ambulanță Marlar. Știe deja că va fi grav, deoarece o echipă medicală completă a fost trimisă la fața locului. El îl vede pe Trevor Rees-Jones.

„Era foarte agitat, încercând să se întoarcă, mormăind în engleză. Nu l-am putut înțelege, dar am pus imediat o echipă să se ocupe de el”, și-a amintit sergentul de pompieri.

Acesta a văzut, asemenea, o figură ghemuită în epavă alături de o altă victimă. Era dr. Mailliez care vorbea cu Diana.

Echipa lui Gourmelon l-a scos pe Dodi din mașină încercând să-l resusciteze. Un alt pompier, Philippe Boyer i-a potrivit Dianei un guler cervical și o mască respiratorie proaspătă. Apoi Boyer a acoperit-o pe Diana cu o pătură izotermă metalică. Respirația ei era normală, pulsul „fin și destul de puternic”.

Ora 12.40:

A sosit prima ambulanță. Este în sarcina doctorului Jean-Marc Martino, specialist în anestezie și terapie intensivă.

„M-am prezentat [la el] și-am dat evaluarea și m-am întors la mașină ca să plec. Și așa am părăsit scena fără să știu pe cine tratasem”, își amintește dr. Mailliez.

Ora 12.50:

George Younes, ofițer de securitate la Ambasada Britanică din Paris, a primit un telefon în care a fost informat despre accident. Younes a înregistrat apelul în jurnalul de evenimente zilnice. Imediat a primit un al doilea telefon de la ofițerul de serviciu de la Palatul Élysée, care a transmis același mesaj.

Younes este primul oficial britanic care a aflat că Diana a fost victima unui accident.

Ora 1.30 am:

A fost luată decizia ca prințesa să fie dusă la spitalul Pitié-Salpêtrière din arondismentul 13. În același timp, echipa de urgență a spitalului a fost pusă în alertă pentru a o primi.

Ora 1.41am:

Tensiunea arterială a prințesei s-a stabilizat suficient pentru a fi transportată. Drumul este parcurs încet deoarece orice trepidație, sau accelerație ar putea fi fatală. În tunel, Mercedes-ului este tăiat, astfel încât Rees-Jones să poată fi scos dintre fiare.

Informația ajunge în Marea Britanie

Ora 1.45 am: Este anunțat ofițerul de serviciu de la Palatul Buckingham. Acesta își părăsește postul din camera de control și monitorizează evenimentele. Este anunțat superintendentul șef Dai Davies, șeful echipei de protecție din Scotland Yard.

El întreabă dacă ofițerul său de la Balmoral a fost informat. „I-a spus cineva prințului Charles? Reginei? Toate aceste întrebări îmi treceau prin cap la acele momente”, își amintește Davies.

Ora 02:00:

Ambulanța se apropie de spital când tensiunea arterială a Dianei scade din nou. Medicul îi dă dispoziție șoferului să oprească și îi administrează dopamină. Prognosticul nu este bun. Medicii se pregătesc pentru ce este mai rău.

În apartamentul său din apropierea spitalului, părintele Yves-Marie Clochard-Bossuet, care s-a oferit voluntar ca să fie capelan de serviciu în acest weekend, este trezit de un telefon.

„Mi-a spus: «Poți să-mi dai adresa unuia dintre colegii tăi anglicani?»“ Își amintește preotul.

„Așa că am spus că nu am un nume anglican la îndemână și am adăugat: «Trebuie să aveți numărul unui preot anglican? Îmi pare rău, nu știu” și am închis»“.

Cei de la spital nu i-au explicat de ce este nevoie de un duhovnic Anglican, iar preotul nu se gândește să întrebe. Ulterior este sunat din nou și i se spune că este vorba despre prințesa de Wales.

Ora: 2.05 am:

Tensiunea arterială a Dianei s-a stabilizat. Călătoria ei în ambulanță se reia.

Ora 2.06 am:

Ambulanța ajunge la spital, iar prințesa se află în stare de șoc traumatic. Chirurgul cardio-toracic de gardă, dr. Bruno Riou, este prezent și se fac investigații cu raze X. Acestea arată că prințesa are hemoragie internă. Diana începe să primească tratament, dar dr. Riou este pesimist.

Ora 2.16-2.21 am:

Diana intră în stop cardiac. I se administrează masaj cardiac extern și adrenalină. Dar bătălia este pierdută. Chirurgul general Dr. Monsef Dahman este chemat să efectueze o procedură chirurgicală pentru localizarea și oprirea sângerării interne.

Ora 2.30:

A sosit profesorul Alain Pavie, unul dintre cei mai eminenți cardio-chirurgi din Franța. O are pe prințesă transferată de pe targă la sala de operație. El localizează sursa sângerării. Ruptura este suturată și hemoragia este controlată, dar inima Dianei nu reîncepe să bată. Echipa chirurgicală știe că nu există nici o speranță. Cu toate acestea, continuă încercările de salvare.

Ora 4 am:

Echipa medicală a Dianei a luat decizia de a înceta eforturile de resuscitare, care de cel puțin o oră au fost fără nici o speranță. Au epuizat aportul de adrenalină. Cea mai faimoasă, cea mai fotografiată femeie din lume este declarată oficial moartă.

La Buckingham Gate, Dai Davies, șeful serviciului de protecție al familiei regale este surprins de ceea ce află de la știri. Există un plan de urgență pentru moartea fiecărui membru al familiei regale, dar pentru Diana, nu există astfel de aranjamente. Îl cheamă pe inspectorul Ken Wharfe, fost ofițer de protecție pentru Diana. De asemenea, ordonă unui ofițer de protecție regală francofon să meargă de la Balmoral la Paris.

Ora 4.20-4.25:

Părintele Clochard-Bossuet este dus, de o asistentă, într-o cameră de la primul etaj unde găsește mai mulți oficiali, inclusiv ministrul francez de interne Jean-Pierre Chevènement și ambasadorul Jay. El își amintește: „Ambasadorul îmi spune: «Vă vom duce acum în camera în care a fost așezată Diana. Vă rugăm să faceți rugăciuni și să o vegheați până când va fi găsit un preot Anglican»“.

Preotul este de acord.

Ora 4.41:

Asociația Presei din Londra dă vestea că Diana a murit la Paris. Informația nu este confirmată oficial. La spital, părintele Clochard-Bossuet este dus de ambasador și de o asistentă în camera în care se află Diana, cu corpul acoperit de o cearșaf.

„Am văzut-o pentru prima dată acolo”, își amintește el. „Era complet intactă, nu avea urme, pete sau machiaj. Complet naturală. Și era o femeie cu adevărat frumoasă și părea că… aproape puteai vorbi cu ea”.

Preotul a început să se roage pentru sufletul Dianei. În întunericul din afara spitalului, ministrul de interne Chevènement confirmă pentru lumea întreagă faptul că prințesa Diana a murit.