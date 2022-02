Ultima oră! Preşedintele a transmis că este bolnav. Nici prima doamnă nu a scăpat

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat sâmbătă, 5 februarie, că atât el şi soţia sa, Ermine, au fost testaţi pozitiv la coronavirus, dar că nu au simptome severe, transmit agenţiile AFP şi DPA, citate de Agerpres.

„După ce am avut simptome uşoare, soţia mea şi cu mine am fost testaţi pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infecţie uşoară, despre care am aflat că este din cauza variantei Omicron. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom învinge boala. Vom continua să lucrăm de acasă. Ne dorim să vă rugaţi pentru noi”, a scris Erdogan pe Twitter. Preşedintele Turciei este vaccinat anti-COVID-19 şi va împlini luna aceasta vârsta de 68 de ani.

Va intra în izolare

Recep Tayyip Erdogan a efectuat joi şi vineri o vizită în Ucraina pentru a încerca o mediere în conflictul acesteia cu Rusia, iar sâmbătă dimineaţă, după ce i s-a confirmat că are COVID-19, a participat prin videoconferinţă la deschiderea unui proiect rutier în oraşul Zonguldak, situat pe ţărmul Mării Negre.

Potrivit unui consilier al său, preşedintele turc va rămâne în apartamentul său din Istanbul timp de o săptămână, după care va efectua încă un test de COVID, mai scrie sursa citată.

Mediator între Rusia și Ucraina

Turcia, care este membru NATO, are relaţii bune atât cu Kievul, cât şi cu Moscova, dar se opune politicilor Rusiei în Siria şi Libia, precum şi anexării peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014.

Deşi cooperează cu Rusia în domeniile apărării şi energiei, Turcia a vândut drone sofisticate Ucrainei, provocând furia Moscovei.

Erdogan s-a oferit să medieze între Moscova şi Kiev, dar a avertizat Rusia să nu invadeze Ucraina. Președintele Turciei consideră că liderul american Joe Biden şi alte ţări occidentale nu au contribuit la reglementarea crizei dintre Rusia şi Ucraina şi că nu există lideri europeni potriviţi pentru a soluţiona această criză.

„Din păcate, occidentalii nu au făcut până acum decât să înrăutăţească lucrurile”, a declarat Erdogan pentru CNN Turk în avionul cu care se întorcea dintr-o vizită în Ucraina.

Valoarea schimburilor comerciale între Turcia şi Ucraina a totalizat 7 miliarde de dolari în 2021. Exporturile ucrainene s-au cifrat la 4,1 miliarde, 70% constând în cereale şi oţeluri.