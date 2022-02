Se aud tobe de război și vizita lui Erdoğan în Ucraina

Oare liderul rus ce va spune, ce decizie va lua?

Putin este un nume care știe să fie discret și datorită abilităților sale din trecutul său de KGB-ist folosește tactici pentru a uimi și este și imprevizibil.

Nu știu dacă există și o „înscenare” în această atitudine, dar sunt cazuri în care președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ascuns unele decizii importante chiar și de numele cele mai apropiate lui.

Amintesc că totul s-a întâmplat la Ankara, cu ani în urmă.

Anul 2014… Întâlnirea Putin-Erdoğan de la Ankara… Propunerea lui Putin…

Privirea mirată a lui Lavrov…

A avut loc o situație în care ministrul de externe Serghei Lavrov a rămas total surprins, el numărându-se printre numele cele mai apropiate lui Putin.

Să povestesc.

Era decembrie 2014.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, venise la Ankara pentru a-l vizita pe Erdoğan, care fusese ales președinte cu câteva luni în urmă.

În timpul acelei vizite a avut loc un eveniment important.

„Nervos” din cauza crizei dintre Rusia și Uniunea Europeană și a unei alte crize legată tot de Ucraina, Putin a rupt proiectul gazoductului South Stream, care trebuia să transporte gaze naturale în Europa pe sub Marea Neagră, și i-a propus lui Erdoğan construirea unui gazoduct care să treacă prin Turcia.

Așa cum relata un oficial turc cu care am stat de vorbă în acele zile, privirile celor se aflau la masă s-au îndreptat către ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Pentru că, la fel ca toată lumea, și el afla despre o decizie importantă acum, iar Lavrov nu și-a putut ascunde uimirea față de această situație.

Așa cum spuneam, poate era o înscenare, pentru că se știe că Putin are și asemenea obiceiuri.

Vizita lui Erdoğan la Kiev și căutări pentru soluționarea crizei

Așa cum se cunoaște, această ultimă criză cu Ucraina a izbucnit ca urmare a concentrării Rusiei a 120 de mii de militari la granița cu Ucraina și cu pistolul la tâmpla Ucrainei, dacă pot spune așa, a anunțat NATO și SUA că „dacă nu îmi îndepliniți cutare și cutare condiții, voi apăsa pe trăgaci”.

Unele țări, și în special Marea Britanie, reacționează în așa fel că nu se știe dacă chiar doresc să găsească o soluție la această amenințare a rușilor sau vor război și spun „trage”, nu se înțelege prea bine ce preferă.

Într-un climat în care teama că din acea armă chiar va porni un glonț se intensifică, declarațiile de aseară ale lui Putin atrag atenția asupra nivelului critic al situației.

Ce a spus Putin?

– „Occidentul a ignorat temerile noastre de securitate, probabilitatea unui război este în discuție”.

– „Nouă ni s-a promis că NATO nu se va extinde niciun pas către Est, dar au făcut exact invers. Ne-au păcălit. Ne-au prostit.”

– „Sper că pentru a opri scenariile negative dialogul va continua”.

– „Noi vom decide”.

În aceeași zi, la Kiev, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu premierul britanic, Boris Johnson, declara că un posibil război nu va fi între două țări, ci va fi un război la nivel european.

Şi tocmai într-o astfel de atmosferă, președintele Recep Tayyip Erdoğan, efectuează astăzi o vizită la Kiev.

Declarațiile lui Erdoğan reflectă temerile Ankarei în legătură cu criza dintre Rusia și Ucraina.

În ultima analiză, Erdoğan spunea: „Tot timpul se vorbește despre război. Nu dorim în niciun fel ca un război să izbucnească între Rusia și Ucraina. Nu este o evoluție benefică pentru regiune. Şi ca țară membră NATO, nu dorim, nu putem accepta așa ceva”.

Alaltăieri, făcând o analiză a crizei ucrainene, ministrul apărării naționale, Hulusi Akar, a vorbit despre Montreux, fapt ce a atras atenția.

Akar spunea:

„Noi, de ani de zile, ne pronunțăm clar și deschis pentru pace, dialog, liniște și prosperitate în țările riverane la Marea Neagră în cadrul prevederilor Convenției de la Montreux. Am subliniat cu fiecare ocazie că statutul pe care îl oferă Convenția de la Montreux este benefic pentru toate părțile și că în condițiile de astăzi nu poate fi vorba să renunțăm la el.”

Această declarație are următoarea conotație:

Deci, la Ankara sunt analizate și scenarii privind transformarea crizei ucrainene într-o criză a Mării Negre, într-un război la Marea Neagră.