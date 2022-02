Klaus Iohannis, despre conflictul dintre Rusia și Ucraina: România trebuie să fie pregătită

Tensiunile provocate de Rusia în apropierea Mării Negre determină Occidentul să ia măsuri de prevenție. În acest context, președintele României a fost în vizită la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii.

Klaus Iohannis susține că trebuie să fim pregătiți pentru orice tip de atac, inclusiv cibernetic. Șeful de stat a recunoscut că „parcurgem o perioadă extrem de tensionată” însă țara noastră a început modernizarea forțelor armate încă din 2015.

„Tocmai am încheiat vizita la această bază aeriană situată în inima Transilvaniei, una deosebit de importantă pentru Armata României. Mi-au fost prezentate câteva tipuri de aeronave cu care sunt dotate Forțele noastre Aeriene și am avut discuții foarte bune, foarte aplicate despre capacitățile tehnice și pregătirea acestor aeronave și ale forțelor care sunt prezente aici. Mă bucur să constat că avem rezultate concrete ale procesului de modernizare a Forțelor Aeriene, dar și a Forțelor Terestre, două componente de bază ale armatei noastre”, a declarat Klaus Iohannis, care a precizat că România are în vedere achiziționarea avioanelor de ultimă generație, F-35.

Președintele spune că „actualul context din vecinătatea noastră” dovedește că alocarea unui procent de 2% din PIB pentru modernizarea Armatei a fost o decizie bună.

„România a luat primele măsuri pentru modernizarea forțelor armate încă de la începutul anului 2015, odată cu semnarea acordului politic pe care l-am inițiat și prin care am decis atunci alocarea a 2% din PIB pentru Apărare pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. De atunci, în concordanță cu deciziile asumate de România în cadrul Alianței Nord-Atlantice, am făcut eforturi continue pentru a avea echipamente cât mai performante și pentru a optimiza pregătirea structurilor militare prin exerciții, tot mai complexe, inclusiv în format aliat. Actualul context din vecinătatea noastră directă dovedește, o dată în plus, că aceste măsuri erau necesare: parcurgem o perioadă extrem de tensionată, în care riscurile și amenințările la adresa securității regionale, europene și euroatlantice, inclusiv a securității României, s-au amplificat”, a susținut președintele.

România se pregătește pentru atacuri cibernetice

Klaus Iohannis spune că „sunt evidente tendințele de revenire la politica de forță și de contestare a actualei ordini internaționale liberale, precum și a arhitecturii europene de securitate, construite după Războiul Rece.”

„În aceste condiții, trebuie să fim foarte bine pregătiți pentru a contracara acțiunile agresive, inclusiv de tip hibrid, de exemplu în spațiul cibernetic. România acționează ferm și consecvent pentru consolidarea solidarității și a unității NATO, iar relația transatlantică reprezintă un element principal de susținere a coeziunii aliate. Din această perspectivă, angajamentul intensificat al Statelor Unite ale Americii în Europa sporește consistența și credibilitatea efortului colectiv aliat de descurajare și apărare în spațiul euroatlantic, confruntat, în prezent, cu amenințări semnificative în partea de Est a Europei”, a declarat Iohannis.

În timpul acestor declarații, președintele României a ținut să salute, din nou, ajutorul oferit de SUA și NATO în cazul în care un posibil atac ar avea loc.

„Acest context de securitate confirmă necesitatea unei prezențe mai consistente a NATO, a Statelor Unite și a altor aliați în regiunea Mării Negre, pentru a asigura o postură consolidată de descurajare și apărare, așa cum am susținut în mod repetat. Reiterez, de aceea, în acest cadru, aprecierea mea deosebită pentru deciziile anunțate foarte recent ale Președinților Biden și Macron privind desfășurarea de forțe militare în România, contribuții extrem de relevante la efortul comun de descurajare și apărare în sudul Flancului Estic, la Marea Neagră și, în același timp, expresie a solidarității și angajamentului acestor parteneri strategici ai României pentru securitatea noastră”, a mai spus Klaus Iohannis.