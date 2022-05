Uleiul de măsline. Consumat zilnic, în cantități mici, poate prelungi viața. Noi dovezi ale cercetătorilor

Consumul unei cantități mici de ulei de măsline în fiecare ne poate poate prelungi viața, potrivit unui studiu observațional. Studiul a fost publicat de Journal of the American College of Cardiology.

Cercetătorii au analizat datele de sănătate de la aproximativ 90.000 de persoane pe o perioadă de aproape 30 de ani. Participanții nu sufereau de boli de inimă și cancer, dar nici de alte afecțiuni. Specialiștii au verificat de câte ori au consumat grăsimi sau uleiuri.

Beneficiile uleiului de măsline

Oamenii de știință au descoperit că participanții care au consumat mai mult de ½ lingură de ulei de măsline pe zi (peste 7 grame) au avut un risc cu 19% mai mic de a muri din orice cauză decât cei care au consumat rar sau deloc. Persoanele care consumaseră ulei de măsline aveau și un risc cu 19% mai mic de boli cardiovasculare, un risc cu 17% mai mic de a muri din cauza cancerului și un risc cu 29% mai mic de a muri din cauza unei boli neurodegenerative, inclusiv Alzheimer.

Experții de la Harvard Medical School au descoperit și cum puteți să preveniți sau să faceți față unui accident vascular cerebral.

Cercetătorii consideră că grăsimile nesănătoase, printre care margarina, untul și maioneza, sunt un real pericol, dar ulei de măsline ar putea reduce riscul de deces sau de îmbolnăvire în general cu până la 34%.

Uleiul de măsline vs. uleiul de floarea soarelui

Specialiștii au mai descoperit că uleiul de măsline este mult mai sănătos decât uleiul de floarea soarelui. Acesta are o mulțime de beneficii pentru sănătate, printre care energizează inima și reduce colesterolul. Este considerat și cea mai bogată sursă de grăsimi sau leac minune pentru păr, ten.

Cercetătorii au demonstrat că uleiul de măsline este un bun antioxidant ce scade riscul de a face boli cronice, cum ar fi boli de inimă sau cancer.

„Uleiul de măsline exravirgin consumat „crud“ și în cantitate redusă (1-2 linguri) asigurs aportul de vitamina E, un antioxidant cu rol esențial în protecția celulelor împotriva acțiunii nocive a radicalilor liberi. Această vitamină liposolubilă împiedică deteriorarea pielii dată de expunerea prelungită la soare și o găsim în uleiurile vegetale de orice tip, semințe, fructe oleaginoase (nuci, alune, migdale) și în gălbenușul de ou”, a explicat Dr. Mihaela Bilic.