Turiștii care merg pe munte, atenționați de salvamontiști: Sunt riscuri majore din cauza vremii

Salvamontiștii din Brașov avertizează că persoanele care urcă pe munte în această perioadă se expun unor riscuri majore, în condițiile în care, la altitudini mari, viteza vântului depășește 110 kilometri pe oră. „Aceste condiţii pot genera rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile”, au anunțat salvamontiștii, într-o postare pe Facebook.

Salvatorii montani ai Serviciului Județean Salvamont Brașov atrag din nou atenția asupra „riscurilor majore” din zona montană, în condițiile în care, la altitudini mari, vântul bate cu putere. Aceștia „recomandă cu fermitate” evitarea oricăror deplasări în munți în această perioadă.

„Sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăşi 100–110 km/h la altitudini mari, ninsori viscolite, acumulări de zăpadă şi vizibilitate extrem de redusă. Aceste condiţii pot genera rapid situaţii critice, precum dezorientarea, accidentele grave, hipotermia sau blocarea în zone greu accesibile. Mai mult, evoluţia fenomenelor meteorologice este dinamică, iar avertizările pot fi extinse sau intensificate, ceea ce amplifică şi mai mult pericolul pentru persoanele aflate pe trasee sau în afara zonelor amenajate”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Salvatorii montani atrag atenția că, în anumite intervale, intervențiile de salvare pot fi „serios îngreunate sau chiar imposibile”, situație care pune în pericol atât persoanele aflate în dificultate, cât și echipele de intervenție.

„Facem un apel clar la responsabilitate şi la respectarea recomandărilor autorităţilor, îndemnând turiştii să amâne deplasările şi activităţile montane până la îmbunătăţirea condiţiilor meteo şi să se informeze exclusiv din surse oficiale. Siguranţa trebuie să rămână prioritară în faţa oricărei intenţii de a porni la drum”, au anunțat salvamontiştii.

Secretarul de stat din Ministerul Mediului, Raul Pop, a declarat că, în condițiile în care România se află „într-un episod de iarnă autentică”, cu intensificări puternice ale vântului ce pot ajunge în zonele montane la 130–140 km/h, ninsori viscolite și vizibilitate redusă, este foarte important ca turiștii să fie mai atenți. Acesta a precizat că persoanele aflate în zone sub avertizare meteo trebuie să evite traseele montane și să țină legătura cu Salvamont.

„Autorităţile locale primesc toate avertizările şi le vor transmite, conform procedurilor, şi către operatorii din turism, iar ANM va emite, punctual, acolo unde situatia o impune, avertizări Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene meteo extreme”, a spus acesta.