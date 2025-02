Trump, în centrul une teorii a conspirației. Starea de sănătate a președintelui, disputată

Starea de sănătate a președintelui Statelor Unite, Donald Trump, se află în centrul unei noi teorii a conspirației lansate pe rețelele sociale și amplificată de presa ostilă locatarului de la Casa Albă.

Teoria pare să fi fost lansată pe rețelele sociale, pronind de la o vânătaie vizibilă pe mâna dreaptă a președintelui american Donald Trump vizibilă la întâlnirea cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Cei doi lideri politici au o lungă istorie a strângerilor de mână neobișnuite, în ceea ce pare o încercare de dominare fizică a celuilalt.

Ideea unei boli ascunse a lui Donald Trump este veche, cel puțin din 2019, când o altă vânătaie a fost explicată de anturajul lui Donald Trump ca rezultat al unui simplu accident petrecut când politicianul se juca cu fiul său, Barron, pe atunci un puber de 12 ani.

Potrivit unui comunicat oficial al Casei Albe, semnele vizibile pe mâna liderului american, în vârstă de 78 de ani, sunt rezultatul strângerilor de mână frecvente. Aceste urme au mai fost observate în trecut, inclusiv în august și noiembrie anul trecut.

„Președintele Trump este un om apropiat de popor și se întâlnește zilnic cu numeroși americani, strângând mâini mai mult decât orice alt președinte din istorie. Angajamentul său este neclintit și dovedește acest lucru în fiecare zi”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Aceasta a reafirmat ulterior că „Președintele Trump are vânătăi pe mână pentru că lucrează constant și strânge mâini toată ziua, în fiecare zi”.

Some photos over the lasr few months show bruising on Trump's hand. Maybe bruising from an iv. Always seems to be on the same hand. Getting a weekend at Bernies vibe. The thinning hair and bruising might be something serious. Not just clumsy and old. pic.twitter.com/z0oXzklsaH

— George CantStandYa blocked by Rudy🌊🌊🏳️‍🌈🆘 (@CantStandya2018) February 25, 2025