Trump, declarație neașteptată despre Iran: Ne cerșesc o înțelegere. Au fost anihilați militar, fără șanse de revenire

Sursă foto: X.com
Președintele american Donald Trump și-a intensificat joi retorica privind Iranul, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, spunând că negociatorii acestuia „cerșesc” un acord, în ciuda faptului că minimalizează public interacțiunea cu Washingtonul. În postarea de pe Truth Social, Trump a descris delegația iraniană drept „foarte diferită și «ciudată»” și a afirmat că Teheranul a fost „distrus militar”, fără „șanse de revenire”.

Trump despre liderii din Iran: Ne cerșesc o înțelegere

„Negociatorii iranieni sunt foarte diferiți și „ciudați”. Ne „imploră” să facem o înțelegere, lucru pe care ar trebui să-l facă, deoarece au fost anihilați militar, fără șanse de revenire, și totuși declară public că doar „se uită la propunerea noastră”.

GREȘIT!!! Ar fi bine să se apuce serios de treabă cât mai curând, înainte să fie prea târziu, pentru că odată ce se întâmplă asta, NU EXISTĂ ÎNTOARCERE și nu va fi frumos! Președintele DJT”, a scris Trump pe Truth Social.

Declarația președintelui Statelor Unite ale Americii vin în contextul în care diverși lideri ai regimului de la Teheran au dat mesaje contradictorii cu privire la negocierile pe care le poartă cu partea americană, deși existența acestora a fost confirmată și de Pakistan, și de Turcia, dar și de ministrul de Externe din Iran, care a spus că purtarea de discuții a primit „binecuvântarea” noului lider suprem Mojtaba Khamenei.

Abbas Araghchi / sursa foto: X

Iranul neagă că există discuții, apoi recunoaște, apoi spune că respinge propunerea

Cu o zi în urmă, faptul că Iranul a primit o propunere în 15 puncte din partea SUA pentru a ajunge la un armistițiu în război a fost confirmat doi oficiali pakistanezi, potrivit The Times of Israel.

Doar că ulterior Iranul a anunțat că respinge propunerea de plan de pace în 15 puncte transmisă de Donald Trump prin intermediul Pakistan, calificând-o drept „excesivă” și „ruptă de realitate”, potrivit presei de stat iraniene, citate de Reuters și EFE.

De asemenea, pe 23 martie, Iranul a respins categoric declarațiile președintelui american Donald Trump, care susținea existența unor discuții recente între Washington și Teheran, potrivit agenției iraniene Mehr.

Doar că, pe 24 martie, o convorbire telefonică între ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, pe de o parte, și reprezentanții lui Trump Steve Witkoff, și Jared Kushner, arăta că situația este diferită.

Oficialul iranian a confirmat că Mojtaba Khamenei, care a fost ales în locul tatălui său ucis, „a aprobat închiderea conflictului cât mai curând posibil, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile noastre” și, deci, negocierile cu SUA.

 

