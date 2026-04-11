Trump ar fi promis grațieri în masă angajaților din asministrație, înainte de a părăsi funcția

Într-o întâlnire recentă, președintele american Donald Trump ar fi declarat că îi va grația pe cei aflați la o distanță de 60 de metri de Biroul Oval, potrivit unor persoane familiarizate cu remarcile, citate de The Wall Street Journal.

Președintele Trump a promis în repetate rânduri înalților săi oficiali din administrația sa grațieri înainte de a părăsi funcția, potrivit unor persoane care i-au auzit comentariile.

„Îi voi grația pe toți cei care s-au apropiat la mai puțin de 60 de metri de Biroul Oval”, ar fi spus Trump într-o întâlnire recentă, stârnind râsete, potrivit unor persoane care au cunoștință de aceste comentarii.

Raza indicată de președinte pare să se extindă pe măsură ce președintele repetă replica. O altă persoană care s-a întâlnit cu Trump la începutul acestui an a spus că președintele a glumit despre grațierea oricui s-a apropiat de el la mai puțin de 3 metri.

Într-o conversație cu consilierii din sala de mese de lângă Biroul Oval, anul trecut, Trump a spus că va organiza o conferință de presă și va anunța grațieri în masă înainte de a părăsi funcția, au spus unele dintre persoane. Sursele au mai spus că nu erau la curent cu grațieri specifice oferite anumitor persoane pentru fapte specifice.

Puterea necondiționată de grațiere este una dintre cele mai ample puteri oferite președinției. În acest mandat, Trump a exercitat grațierea mult diferit față de orice alt președinte, acordând aproximativ 1.600 de acordări până în prezent.

Multe dintre acestea i-au vizat pe aliați și donatori sau apropiați. Unele dintre grațieri au stârnit critici bipartizane, inclusiv una pentru un miliardar cripto și o alta pentru un fost președinte din Honduras, condamnat pentru conspirație cu carteluri pentru a transporta cocaină în SUA.

În primul mandat de președinte, Donald Trump a semnat mai puțin de 250 de grațieri și comutări de pedeapsă.

Președintele a ridicat în repetate rânduri spectrul grațierilor cu consilierii Casei Albe și alți oficiali ai administrației, în special atunci când personalul a sugerat că ar putea fi urmăriți penal sau investigați de Congres din cauza unor decizii, au susținut persoane familiarizate cu comentariile.

Trump este cunoscut pentru glumele sale pe tema unor chestiuni pe care ulterior le urmărește cu seriozitate, iar referințele frecvente i-au determinat pe unii consilieri să creadă că este serios și în ceea ce privește grațierile.

Democrații au amenințat că l-ar putea ancheta pe președinte pentru o serie de lucruri, inclusiv pentru acuzațiile de control asupra Departamentului de Justiție, pentru presupuse abateri la Departamentul de Securitate Internă și pentru grațierile acordate.

Președintele ar fi discutat despre felul în care ar putea să dejoace aceste potențiale anchete, au declarat consilierii. Iar mai mulți dintre aceștia au spus că Trump ridică problema grațierilor atât de des încât unii dintre consilierii săi râd acum de asta.

„Wall Street Journal ar trebui să învețe să accepte glumele, însă puterea președintelui de a acorda grațieri este absolută”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Utilizarea mai liberă de către Trump a puterii de a grația vine în urma acordării unor grațieri radicale și preventive de către fostul președinte Joe Biden mai multor oficiali de rang înalt și membri ai familiei, despre care a spus că s-ar putea confrunta cu controlul Departamentului de Justiție după ce l-au vânat pe adversarul său, Donald Trump.

Printre cei grațiați s-a numărat însă și fiul său, infractorul de drept comun și judecat în diverse dosare de corupție, Hunter Biden, precum și Dr. Anthony Fauci, liderul de lungă durată al Institutului Național de Sănătate.

Foștii consilieri ai lui Biden susțin că înțeleg de ce fostul președinte le-a acordat, dar spun că acestea au servit drept precedent pentru Trump. „Testând limitele puterii de grațiere, Biden a deschis ușa și nu ne putem plânge acum că Donald Trump a trecut prin ea, chiar dacă o deschide larg”, a spus Michael LaRosa, fost consilier de comunicare al lui Biden.

Trump a analizat posibilitatea de a grația oficiali ai Casei Albe după atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA, la sfârșitul primului său mandat, potrivit unor foști oficiali ai administrației, dar nu a făcut-o. Ulterior, le-a spus consilierilor că ar fi trebuit să acorde grațierile, au declarat persoane care au vorbit cu el. Aproximativ 1.500 dintre grațierile acordate de Trump în al doilea mandat sunt pentru inculpați acuzați în legătură cu atacurile din 6 ianuarie.

După ce a părăsit funcția, procurorii federali și statali l-au vânat pe Trump în patru cazuri penale diferite, după încercările fără succes de a-l demite prin impeachment și de a-l acuza de legături cu Rusia. Fostul președinte a fost și condamnat de un juriu din New York pentru că i-ar fi plătit starletei Stormy Daniel o sumă de bani pentru a nu dezvălui relația lor, însă deocamdată nu a primit nicio pedeapsă în acel caz, la care a făcut apel. Celelalte dosare pornite de Democrați în mandatul lui Biden au fost respinse de procurori.