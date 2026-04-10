Trump a publicat povestea unei femei omorâte de un imigrant ilegal în benzinărie, însoțită de critici dure pentru Biden

Președintele american Donald Trump a publicat un mesaj amplu pe platforma Truth Social, în care comentează o crimă violentă petrecută într-o benzinărie din statul american Florida.

În postare, Trump atribuie responsabilitatea indirectă pentru incident politicilor de imigrație ale administrației conduse de Joe Biden, criticând dur atât Casa Albă, cât și Partidul Democrat.

Mesajul liderului de la Washington vine într-un context politic tensionat, în care imigrația continuă să fie una dintre temele centrale ale dezbaterii publice din Statele Unite.

În postarea sa, Donald Trump afirmă că suspectul crimei ar fi un imigrant din Haiti care ar fi fost lăsat să rămână în Statele Unite în urma unor decizii politice. Acesta susține că „un criminal imigrant ilegal din Haiti, care a fost eliberat în țara noastră de cel mai slab președinte din istorie, Joe Biden, și de democrații radicali din Congres, tocmai a bătut până la moarte o femeie nevinovată cu un ciocan într-o benzinărie din Florida”.

Trump face referire și la existența unei înregistrări video a incidentului, despre care spune că este „una dintre cele mai violente lucruri pe care le veți vedea vreodată”, avertizând publicul că imaginile sunt extrem de dure.

Fostul președinte critică în mod explicit programul de protecție temporară acordat cetățenilor haitieni, cunoscut sub numele de Temporary Protected Status (TPS).

Potrivit acestuia, „acest individ a fost lăsat să rămână aici deoarece administrația Biden i-a acordat lui, și tuturor haitienilor, statut de protecție temporară, un program abuzat masiv și fraudulos”.

Trump susține că echipa sa politică încearcă să elimine acest program, dar că demersurile sunt blocate în instanță: „administrația mea lucrează pentru a-l elimina, dar judecători liberali dezechilibrați din instanțele federale ne stau în cale”.

În continuarea postării, Donald Trump extinde criticile la nivel general, afirmând că politicile Partidului Democrat ar fi dus la o deteriorare a securității în Statele Unite.

„Joe Biden și Partidul Democrat au transformat Statele Unite într-un loc unde sunt aduși milioane de criminali, persoane instabile și indivizi cu probleme psihice din întreaga lume”, a scris acesta.

Fostul președinte adaugă că, în opinia sa, lipsa controalelor la frontieră a permis intrarea unor persoane „neverificate și necontrolate”, reiterând o temă frecventă în discursul său politic.

De asemenea, Trump avertizează că o eventuală revenire a democraților la putere ar duce la redeschiderea frontierelor: „dacă democrații vor mai avea o șansă la putere, vor redeschide imediat frontiera și vor transforma din nou America într-un refugiu pentru criminali”.

În finalul mesajului, Trump transmite un gând de compasiune pentru familia victimei: „vă rog să spuneți o rugăciune pentru familia acestei femei nevinovate”. Totodată, el promite că „se va face dreptate rapid și sever în acest caz”.

Liderul american avertizează publicul în legătură cu imaginile video ale crimei, spunând că nu recomandă vizionarea acestora din cauza naturii lor extrem de violente, dar că a considerat necesar să le facă publice „pentru ca oamenii să vadă ce protejează democrații”.