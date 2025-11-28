Troița legionară de la Tâncăbești, găsită tăiată. Poliția a deschis o anchetă pentru distrugere

Troița ridicată la Tâncăbești, județul Ilfov, în memoria fostului lider legionar Corneliu Zelea Codreanu a fost găsită tăiată de la bază, iar în locul ei a fost lăsată o perie de toaletă. Imaginile care surprind incidentul au fost publicate pe rețelele de socializare de cercetătoarea Adina Marincea. Autoritățile au confirmat că polițiștii au început verificări pentru a stabili modul în care s-a produs distrugerea.

„La acest moment, poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi desfăşoară activităţi, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanţelor în care a avut loc evenimentul. Cercetările sunt continuate de poliţişti sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere, urmărirea penală fiind sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea”, a transmis IPJ Ilfov.

Vineri, 28 noiembrie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Ilfov au transmis că agenți din cadrul Poliției Snagov au observat că monumentul a fost distrus. Troița, loc unde se organizau anual ceremonii de comemorare a lui Codreanu – manifestări interzise prin lege –, era tăiată complet.

Imaginile cu troița tăiată au fost publicate și de cercetătoarea Adina Marincea, de la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Evenimentul survine cu doar câteva zile înaintea comemorării legionare care are loc tradițional la Tâncăbești.

„Hopa! Cu doar câteva zile înainte de comemorarea legionară care are loc la Tâncăbești anual de vreo 30 de ani încoace, deși simbolurile și doctrinele legionare sunt interzise, troița legionară de la Tâncăbești a fost tăiată cu drujba și în locul ei pusă o perie de WC. De data asta, iată că poliția acționează cu celeritate, după spusele G4Media, care scrie că s-ar fi autosesizat și a deschis o anchetă pentru distrugere. Interesant de urmărit ancheta și încadrarea ei: distrugere a ce anume? E troița pe spațiul public și atunci e ea recunoscută ca monument public de apărat, deși este în mod clar simbol legionar și deci cam ilegal, având inscripționate pe ea numele lui Codreanu și ale celorlalți legionari uciși în 1938? E ea proprietate privată, și dacă da, atunci cine o deține și e proprietarul anchetat și el pentru promovarea publică de simboluri legionare?”, a scris Adina Marincea pe Facebook. Nu este primul incident petrecut la troița legionară de la Tâncăbești

Anul trecut, în noaptea de 30 noiembrie – 1 decembrie 2024, mai multe persoane, printre care și senatoarea Diana Șoșoacă, au participat la ceremonii în același loc. Manifestarea a inclus o slujbă religioasă, cântece legionare și salutul nazist, gesturi interzise prin lege.

În timpul acelor evenimente, Șoșoacă a declarat că marcau 86 de ani de la moartea lui Codreanu, afirmând: „E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”.

Ulterior, șapte participanți au fost plasați sub control judiciar pentru utilizarea de simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.