Trimisul special al Rusiei: Războiul din Ucraina s-ar putea încheia într-un an

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, a afirmat, la o conferință pentru investiții din Arabia Saudită, că războiul din Ucraina s-ar putea încheia într-un an, potrivit Reuters.

Întrebat dacă pacea în Ucraina ar putea fi obținută într-un an, Kirill Dmitriev a răspuns: „Cred că da”. Dmitriev a făcut aceste declarații după întâlnirile avute în Statele Unite, la sfârșitul săptămânii trecute, cu oficialii din administrația lui Donald Trump.

Vizita sa a avut loc la scurt timp după anunțul privind amânarea summitului dintre Trump și Putin. În timpul deplasării în SUA, Dmitriev a afirmat că Rusia și Statele Unite sunt aproape de o „soluționare diplomatică” a conflictului.

Dmitriev a salutat cooperarea dintre Statele Unite, Arabia Saudită și Rusia, afirmând că aceste țări dețin cele mai mari resurse naturale din lume. El a adăugat că o astfel de colaborare poate contribui la crearea unei lumi mai sigure.

„Oamenii sunt concentraţi în acest moment pe conflictul regional care există în jurul Rusiei, dar noi nu vrem ca acesta să se transforme într-un conflict mai mare. Şi pentru asta trebuie să facem mai bine decât am făcut până acum, nu mai rău”, a mai adăugat acesta.

Dmitriev face parte din echipa de negociatori a lui Putin în discuțiile cu SUA, alături de ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov.

În timp ce Dmitriev se afla în vizită în SUA, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, l-a numit „propagandist rus” pentru că a declarat în interviurile acordate presei americane că noile sancțiuni impuse de SUA companiilor petroliere ruse vor duce la creșterea prețurilor la benzinării americane.

„De fapt, a fost bine pentru mine, deoarece majoritatea oamenilor din Rusia mă numesc „propagandist al păcii” sau, uneori, Doamne ferește, „propagandist al echipei președintelui Trump”, a răspuns Dmitriev.