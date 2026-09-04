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Trei zodii chinezești au nevoie de o schimbare la început de septembrie 2026. Ce trebuie să lase în urmă

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Trei zodii chinezești au nevoie de o schimbare la început de septembrie 2026. Ce trebuie să lase în urmăSchimbare / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Începutul lunii septembrie 2026 aduce un moment de reevaluare pentru trei zodii chinezești: Iepurele, Cocoșul și Câinele. Potrivit interpretărilor bazate pe calendarul tradițional chinezesc și pe dinamica energetică a lunii, perioada care începe în jurul datei de 7 septembrie poate pune accent pe decizii, limite personale și schimbarea unor obiceiuri care nu mai funcționează.

Septembrie marchează intrarea într-o nouă etapă energetică în calendarul solar tradițional chinezesc, asociată cu luna Cocoșului și cu termenul solar Bai Lu, care începe în jurul datei de 7 septembrie. Pentru unele semne, această perioadă poate fi interpretată ca un moment potrivit pentru reorganizare și adaptare.

Iepurele trebuie să iasă din zona de confort

Pentru cei născuți în anul Iepurelui, începutul lui septembrie poate aduce o perioadă mai solicitantă. În interpretările tradiționale ale relațiilor dintre cele 12 ramuri pământești, Iepurele și Cocoșul se află într-o relație de opoziție, ceea ce poate simboliza tensiuni sau situații care cer o reacție diferită față de cea obișnuită.

Schimbarea necesară poate ține de modul în care sunt gestionate conflictele și deciziile amânate. O situație ignorată mai mult timp poate necesita o abordare directă, fie că este vorba despre relații, locul de muncă sau un proiect personal.

În loc să păstreze o rutină doar pentru că este familiară, Iepurele poate avea nevoie să analizeze ce funcționează și ce trebuie modificat. Începutul lunii poate fi privit, astfel, ca un moment de ajustare.

Cocoșul are nevoie de mai multă flexibilitate

Septembrie este asociată în calendarul tradițional cu energia Cocoșului, iar acest lucru poate pune semnul în centrul unor decizii importante. Tocmai această perioadă poate însă amplifica tendința de a insista asupra propriilor planuri sau de a acorda prea multă importanță detaliilor.

Schimbarea pentru Cocoș poate veni printr-o abordare mai flexibilă. Unele planuri stabilite anterior ar putea avea nevoie de ajustări, mai ales dacă realitatea s-a schimbat între timp.

Interpretările pentru septembrie 2026 recomandă prudență în luarea deciziilor importante și o gestionare atentă a energiei personale. Perioada poate fi mai utilă pentru analiză și reorganizare decât pentru acțiuni impulsive.

cocos

cocos / sursa foto: dreamstime.com

Pentru Cocoș, începutul de septembrie poate deveni un moment potrivit pentru a renunța la perfecționism și pentru a accepta că nu toate lucrurile pot fi controlate.

Câinele trebuie să schimbe modul în care își stabilește prioritățile

Câinele poate intra în septembrie cu mai multe responsabilități sau cu sentimentul că trebuie să rezolve simultan prea multe lucruri. Într-o astfel de perioadă, schimbarea nu trebuie să fie neapărat una radicală, ci poate începe cu stabilirea unor priorități mai clare.

Unele obiective pot necesita mai mult timp decât a fost estimat inițial. De aceea, graba sau încercarea de a controla fiecare detaliu pot deveni surse suplimentare de presiune.

Pentru Câine, mesajul începutului de septembrie poate fi legat de simplificare: mai puține angajamente inutile, mai multă atenție acordată lucrurilor importante și o delimitare mai clară între responsabilitățile personale și cele ale altor persoane.

De ce începutul lui septembrie este considerat un moment de tranziție

În astrologia și calendarul tradițional chinezesc, lunile nu sunt interpretate exclusiv după calendarul occidental. Energia lunii septembrie 2026 este asociată cu ramura You, reprezentată de Cocoș, iar această etapă începe în jurul termenului solar Bai Lu, pe 7 septembrie.

Interpretările moderne ale acestui sistem folosesc relațiile dintre cele 12 animale ale zodiacului și teoria celor cinci elemente pentru a identifica perioade considerate favorabile, tensionate sau potrivite pentru schimbări.

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