Trei membri ai consiliilor de administrație ale unor spitale, vizați de ANI pentru incompatibilități. Ce funcții mai ocupau 

Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au identificat trei cazuri de încălcare a regimului juridic al incompatibilităților, fiind vorba despre persoane care au deținut simultan funcții în consiliile de administrație ale unor spitale și în structurile unor partide politice. Două dintre acestea au avut funcții în PNL, iar a treia persoană a avut funcții în USR, potrivit unui comunicat emis de ANI.

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat, luni, că, în urma unei analize extinse a declarațiilor de avere și de interese, realizată cu ajutorul sistemului de prelucrare big data, au apărut suspiciuni privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităților.

„Semnalele rezultate din analiza automatizată nu constituie constatări în sine, ci reprezintă puncte de plecare pentru evaluări individuale, realizate de inspectori prin interpretarea documentată a datelor şi aplicarea riguroasă a cadrului legal, astfel încât concluziile formulate să reflecte exclusiv rezultate fundamentate juridic. Prin intermediul instrumentului automatizat de analiză a declaraţiilor, dezvoltat cu scopul de a facilita identificarea timpurie a posibilelor incidente de integritate, inspectorii de integritate au identificat 3 cazuri privind încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor”, a anunțat sursa menționată anterior.

Potrivit documentului citat, una dintre persoane este Jugănaru Victor Antoniu, membru al Consiliului de Administrație al Institutului de Urgențe pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”.

„S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 09 decembrie 2022 – 15 noiembrie 2025, întrucât simultan cu exercitarea funcţiei de membru titular în Consiliul de Administraţie în cadrul Institutului de Urgenţe pentru Boli Cardiovasculare «Prof. Dr. C.C. Iliescu»' a exercitat şi funcţii în organele de conducere ale Partidului Naţional Liberal, respectiv funcţia de vicepreşedinte al Departamentului pentru Politici în Sănătate în cadrul Biroului Politic al Partidului Naţional Liberal, Filiala Sector 3”, arată ANI, care a menționat că au fost încălcate prevederile art. 187 alin. (13), coroborat cu art. 178 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

A doua persoană este Hăţăgan Olimpiu-Sorin, fost membru al consiliului de Administraţie al Spitalului Orăşenesc „Dr. Valer Russu” Luduş, care „s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada în perioada 17 mai 2023 – 27 august 2025, întrucât simultan cu deţinerea funcţiei de membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc «Dr. Valer Russu» Luduş a exercitat şi funcţia de preşedinte a Organizaţiei PNL Luduş”.

A treia persoană este Romocean Paula Ana, membru titular al Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.

„S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie 2021 - 22 mai 2023, întrucât simultan cu exercitarea funcţiei de membru titular în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara a exercitat funcţii în organele de conducere ale Partidului Uniunea Salvaţi România, respectiv funcţia de membru în cadrul Biroului Local Timişoara”, a anunțat ANI.

Instituția a transmis că persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate și drepturile de care beneficiază, inclusiv posibilitatea de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date ori informații considerate necesare, fie personal, fie prin transmiterea unui punct de vedere scris.