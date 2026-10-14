Economie

Transportatorii și IMM-urile cer vot de urgență pentru plafonarea adaosului la motorină pe tot lanțul economic

Transportatorii și IMM-urile cer vot de urgență pentru plafonarea adaosului la motorină pe tot lanțul economicSursa foto: Flynt | Dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Federația Operatorilor Români de Transport și IMM România fac un apel ferm către Parlament pentru adoptarea în regim de urgență a proiectului ce vizează plafonarea adaosului comercial aplicat motorinei. Măsura solicitată de reprezentanții mediului de afaceri vizează întregul lanț de aprovizionare, de la importatori și rafinării până la distribuția finală, după ce proiectul de lege a fost retras neașteptat de pe ordinea de zi a Camerei Deputaților chiar înaintea votului decisiv.

Transportatorii și IMM-urile cer vot de urgență pentru plafonarea adaosului la motorină pe tot lanțul economic

Retragerea inițiativei legislative de la votul final a stârnit nemulțumirea reprezentanților din sectorul transporturilor. Conducerea federației de profil susține că stoparea procesului parlamentar afectează direct stabilitatea economică și prelungește starea de incertitudine pentru companii.

„Nu înţelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare şi care urmăreşte protejarea întregii economii este retras de la votul final. Fiecare zi fără o plafonare reală a adaosului comercial la motorină înseamnă costuri suplimentare pentru transportatori, producători, distribuitori şi, în final, pentru fiecare român. Motorina intră direct sau indirect în costul aproape tuturor bunurilor şi serviciilor.

Sursa foto Arhiva EVZ

Creşterea preţului acesteia alimentează inflaţia şi afectează competitivitatea companiilor româneşti. FORT a iniţiat şi susţinut constant acest mecanism şi a solicitat eliminarea exceptării rafinăriilor şi importatorilor. Parlamentul are acum posibilitatea să corecteze această greşeală legislativă. Solicităm reintroducerea imediată a proiectului pe ordinea de zi şi adoptarea amendamentelor. Economia românească nu îşi permite noi întârzieri!", a declarat preşedintele FORT, Beniamin Lucescu, citat într-un comunicat transmis pentru Agerpres.

CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
CIA: Politicienii români sunt confuzi. Petru Groza, între modelul chinez și cel iugoslav
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest
Toma Cuzin, actorul din „Las Fierbinți”, a fost reținut de poliție după un accident rutier. Ar fi ieșit pozitiv la Drugtest

Impact direct asupra sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

Majorarea tarifelor la carburanți generează un efect de cascadă în toate sectoarele economiei naționale. Reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii atrag atenția că prețul la pompă se reflectă imediat în costurile de producție, operațiuni și distribuție.

„Preţul motorinei reprezintă un factor important în structura costurilor pentru numeroase întreprinderi mici şi mijlocii din România. Efectele creşterii acestuia nu se limitează la sectorul transporturilor, ci se propagă în industrie, agricultură, comerţ şi servicii, afectând competitivitatea firmelor şi preţurile suportate de consumatori. Într-un context economic caracterizat de presiuni asupra costurilor de funcţionare, mediul de afaceri are nevoie de măsuri coerente, predictibile şi aplicate uniform.

Considerăm necesară finalizarea cu celeritate a procedurii parlamentare privind plafonarea adaosului comercial pe întreg lanţul de aprovizionare, astfel încât măsura să îşi poată atinge obiectivul de limitare a creşterii preţurilor carburanţilor. Fiecare zi de întârziere în adoptarea unor soluţii eficiente prelungeşte incertitudinea pentru întreprinderile româneşti şi presiunile asupra costurilor din economie”, a afirmat Florin Jianu, președintele IMM România.

Solicitări de corectare a cadrului legislativ actual

Organizațiile patronale consideră că aplicarea plafonării doar la anumite categorii de distribuitori, fără includerea marilor importători și a rafinăriilor, a reprezentat o breșă legislativă semnificativă. Această omitere a redus impactul scontat al reglementărilor anterioare, permițând menținerea unor tarife ridicate.

Inițiativa de plafonare a fost susținută încă de la primele consultări cu reprezentanții Guvernului, care au stat la baza Ordonanței de Urgență privind limitarea adaosurilor comerciale la carburanți. Amendamentele aduse recent în comisiile de specialitate urmăresc tocmai acoperirea întregului lanț comercial, oferind un cadru echitabil și predictibil.

Apel către conducerea parlamentară și extinderea măsurilor până în 2027

Pentru a preveni escaladarea inflației și scumpirea produselor de bază, cele două organizații solicită conducerii Camerei Deputaților și liderilor grupurilor parlamentare deblocarea urgentă a procedurii de vot.

Pe lângă aplicarea plafonării la rafinare și import, mediul de afaceri solicită și prelungirea măsurilor specifice situațiilor de criză pe piața petrolieră până la data de 31 martie 2027. Reprezentanții FORT și IMM România au precizat că vor continua demersurile oficiale la nivelul instituțiilor statului până la adoptarea definitivă a proiectului.

Stiri calde

20:23 - Noi drepturi pentru femeile care nasc în România. Ce obligații vor avea maternitățile

20:13 - Schimbare pe piața imobiliară. Capitalul pleacă din București spre regiunile din vestul țării

20:05 - Patriarhul Kiril al Rusiei îşi decorează emisarii din Republica Moldova

19:58 - SUA au livrat României o aeronavă C-130 Hercules. Ce misiuni va putea îndeplini

19:49 - Atacuri cu drone în Rusia: Cel mai mare centru de date Sberbank din Balakovo, lovit în plin

19:42 - Sorin Grindeanu anunță lista miniștrilor propuși de PSD. Partidul pune și 10 condiții pentru guvernare

HAI România!

A fost Revoluție sau lovitură de stat în decembrie 1989? Dan Andronic, Gheorghe Ciubotaru si Ristea Priboi, analiză legată de jocurile de putere

A fost Revoluție sau lovitură de stat în decembrie 1989? Dan Andronic, Gheorghe Ciubotaru si Ristea Priboi, analiză ...

Procesul CPEx și justiția de după Revoluție

Procesul CPEx și justiția de după Revoluție

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Când îşi va scoate AUR susţinătorii în stradă

Proiecte speciale