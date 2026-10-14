Federația Operatorilor Români de Transport și IMM România fac un apel ferm către Parlament pentru adoptarea în regim de urgență a proiectului ce vizează plafonarea adaosului comercial aplicat motorinei. Măsura solicitată de reprezentanții mediului de afaceri vizează întregul lanț de aprovizionare, de la importatori și rafinării până la distribuția finală, după ce proiectul de lege a fost retras neașteptat de pe ordinea de zi a Camerei Deputaților chiar înaintea votului decisiv.

Retragerea inițiativei legislative de la votul final a stârnit nemulțumirea reprezentanților din sectorul transporturilor. Conducerea federației de profil susține că stoparea procesului parlamentar afectează direct stabilitatea economică și prelungește starea de incertitudine pentru companii.

„Nu înţelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare şi care urmăreşte protejarea întregii economii este retras de la votul final. Fiecare zi fără o plafonare reală a adaosului comercial la motorină înseamnă costuri suplimentare pentru transportatori, producători, distribuitori şi, în final, pentru fiecare român. Motorina intră direct sau indirect în costul aproape tuturor bunurilor şi serviciilor.

Creşterea preţului acesteia alimentează inflaţia şi afectează competitivitatea companiilor româneşti. FORT a iniţiat şi susţinut constant acest mecanism şi a solicitat eliminarea exceptării rafinăriilor şi importatorilor. Parlamentul are acum posibilitatea să corecteze această greşeală legislativă. Solicităm reintroducerea imediată a proiectului pe ordinea de zi şi adoptarea amendamentelor. Economia românească nu îşi permite noi întârzieri!", a declarat preşedintele FORT, Beniamin Lucescu, citat într-un comunicat transmis pentru Agerpres.

Majorarea tarifelor la carburanți generează un efect de cascadă în toate sectoarele economiei naționale. Reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii atrag atenția că prețul la pompă se reflectă imediat în costurile de producție, operațiuni și distribuție.

„Preţul motorinei reprezintă un factor important în structura costurilor pentru numeroase întreprinderi mici şi mijlocii din România. Efectele creşterii acestuia nu se limitează la sectorul transporturilor, ci se propagă în industrie, agricultură, comerţ şi servicii, afectând competitivitatea firmelor şi preţurile suportate de consumatori. Într-un context economic caracterizat de presiuni asupra costurilor de funcţionare, mediul de afaceri are nevoie de măsuri coerente, predictibile şi aplicate uniform.

Considerăm necesară finalizarea cu celeritate a procedurii parlamentare privind plafonarea adaosului comercial pe întreg lanţul de aprovizionare, astfel încât măsura să îşi poată atinge obiectivul de limitare a creşterii preţurilor carburanţilor. Fiecare zi de întârziere în adoptarea unor soluţii eficiente prelungeşte incertitudinea pentru întreprinderile româneşti şi presiunile asupra costurilor din economie”, a afirmat Florin Jianu, președintele IMM România.

Organizațiile patronale consideră că aplicarea plafonării doar la anumite categorii de distribuitori, fără includerea marilor importători și a rafinăriilor, a reprezentat o breșă legislativă semnificativă. Această omitere a redus impactul scontat al reglementărilor anterioare, permițând menținerea unor tarife ridicate.

Inițiativa de plafonare a fost susținută încă de la primele consultări cu reprezentanții Guvernului, care au stat la baza Ordonanței de Urgență privind limitarea adaosurilor comerciale la carburanți. Amendamentele aduse recent în comisiile de specialitate urmăresc tocmai acoperirea întregului lanț comercial, oferind un cadru echitabil și predictibil.

Pentru a preveni escaladarea inflației și scumpirea produselor de bază, cele două organizații solicită conducerii Camerei Deputaților și liderilor grupurilor parlamentare deblocarea urgentă a procedurii de vot.

Pe lângă aplicarea plafonării la rafinare și import, mediul de afaceri solicită și prelungirea măsurilor specifice situațiilor de criză pe piața petrolieră până la data de 31 martie 2027. Reprezentanții FORT și IMM România au precizat că vor continua demersurile oficiale la nivelul instituțiilor statului până la adoptarea definitivă a proiectului.