Transportatori români, sancționați dur în Slovenia. Camioane confiscate și amenzi de aproape 50.000 de euro

Două companii de transport din România s-au trezit cu amenzi uriașe în Slovenia, după ce polițiștii din Koper au descoperit, la interval de doar câteva zile, două camioane românești care circulau pe traseul Kozina–Starod fără actele obligatorii și cu numeroase abateri de la normele europene privind siguranța rutieră. În ambele situații, vehiculele au fost confiscate, iar șoferii au fost sancționați separat.

Primul incident l-a vizat pe un român de 47 de ani, aflat la volanul unui camion neînmatriculat, încărcat cu 61 de tone, depășind cu mult limitele prevăzute de lege. Verificările poliției au arătat lipsa autorizației pentru transporturi excepționale, absența documentației și a echipamentelor pentru mărfuri periculoase, nerespectarea perioadei obligatorii de odihnă, precum și deficiențe privind fixarea mărfii și semnalizarea vehiculului, potrivit stiripesurse.ro.

Totodată, șoferul ignorase semnalizarea rutieră pe sectorul Kozina–Starod. Pentru toate aceste încălcări, acesta a primit o amendă de 3.900 de euro, iar firma de transport din România a fost penalizată cu 23.600 de euro.

La câteva zile distanță, tot pe traseul Kozina–Starod, un alt șofer român, de 38 de ani, a fost oprit în condiții asemănătoare. Acesta conducea un camion încărcat tot cu 61 de tone, fără autorizație pentru transport excepțional și fără actele necesare pentru mărfuri periculoase. Deși vehiculul era dotat cu tahograf, aparatul nu respecta normele în vigoare. Poliția din Koper i-a aplicat o amendă de 2.790 de euro, iar firma românească responsabilă de transport a fost obligată să plătească 14.850 de euro.

Ambele verificări au avut loc aproape de granița cu Italia, în apropierea orașului Trieste, un traseu circulat intens de transportatorii internaționali. Autoritățile slovene au transmis că vor menține controalele stricte în această regiune, având în vedere creșterea numărului de nereguli identificate în transportul greu internațional.