Social

Transportatori români, sancționați dur în Slovenia. Camioane confiscate și amenzi de aproape 50.000 de euro

Comentează știrea
Transportatori români, sancționați dur în Slovenia. Camioane confiscate și amenzi de aproape 50.000 de euroAutostradă. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Două companii de transport din România s-au trezit cu amenzi uriașe în Slovenia, după ce polițiștii din Koper au descoperit, la interval de doar câteva zile, două camioane românești care circulau pe traseul Kozina–Starod fără actele obligatorii și cu numeroase abateri de la normele europene privind siguranța rutieră. În ambele situații, vehiculele au fost confiscate, iar șoferii au fost sancționați separat.

Transportatori români, sancționați dur în Slovenia. Amenzi de aproape 50.000 de euro

Primul incident l-a vizat pe un român de 47 de ani, aflat la volanul unui camion neînmatriculat, încărcat cu 61 de tone, depășind cu mult limitele prevăzute de lege. Verificările poliției au arătat lipsa autorizației pentru transporturi excepționale, absența documentației și a echipamentelor pentru mărfuri periculoase, nerespectarea perioadei obligatorii de odihnă, precum și deficiențe privind fixarea mărfii și semnalizarea vehiculului, potrivit stiripesurse.ro.

Totodată, șoferul ignorase semnalizarea rutieră pe sectorul Kozina–Starod. Pentru toate aceste încălcări, acesta a primit o amendă de 3.900 de euro, iar firma de transport din România a fost penalizată cu 23.600 de euro.

Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

Al doilea caz, abateri aproape identice pe aceeași rută

La câteva zile distanță, tot pe traseul Kozina–Starod, un alt șofer român, de 38 de ani, a fost oprit în condiții asemănătoare. Acesta conducea un camion încărcat tot cu 61 de tone, fără autorizație pentru transport excepțional și fără actele necesare pentru mărfuri periculoase. Deși vehiculul era dotat cu tahograf, aparatul nu respecta normele în vigoare. Poliția din Koper i-a aplicat o amendă de 2.790 de euro, iar firma românească responsabilă de transport a fost obligată să plătească 14.850 de euro.

O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de Senat
O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de Senat
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria Capitalei
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria Capitalei

Controalele vor continua în zona de frontieră cu Italia

Ambele verificări au avut loc aproape de granița cu Italia, în apropierea orașului Trieste, un traseu circulat intens de transportatorii internaționali. Autoritățile slovene au transmis că vor menține controalele stricte în această regiune, având în vedere creșterea numărului de nereguli identificate în transportul greu internațional.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:45 - Gigi Becali schimbă din temelii lotul de la FCSB. Jucătorii de care vrea să scape urgent
23:37 - NASA dezvăluie comportamentul neobișnuit al cometei 3I/ATLAS: pulsează asemenea unei inimi
23:27 - Anda Adam, criticată de fani pe rețelele sociale. Cântăreața se apără: Eu am promovat întotdeauna un stil de viață să...
23:18 - Ministrul german al Apărării a anulat întâlnirea cu Bolojan. Motivul invocat de Pistorius
23:08 - Transportatori români, sancționați dur în Slovenia. Camioane confiscate și amenzi de aproape 50.000 de euro
22:58 - Eșec pe linie la concursul pentru șefia TNB. Niciun candidat nu a trecut de prima etapă de evaluare

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale